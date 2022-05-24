CHP ve FETÖ el ele! İftira ve algı operasyonuna dayalı kirli ortaklık: Kılıçdaroğlu ve firari haşhaşilerden mesnetsiz iddialar





Fotoğrafta: CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan ve Kılıçdaroğlu



CHP ABD TEMSİLCİSİ VE HAŞHAŞİLER KİRLİ ALGININ BAŞ AKTÖRÜ

CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan, TURKEN Vakfı üzerinden yürütülen kirli algının kilit aktörlerinden biri olarak dikkatleri çekiyor.



TURKEN Vakfı'nın yaptığı bina ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "para kaçırıyorlar, kaçacaklar" şeklinde FETÖ vari bir dille yürüttüğü iftira kampanyasını haşhaşiler ve CHP ABD temsilcisi Yurter Özcan yıllardır yapıyor.

MoonStar TV isimli FETÖ medyasının dijital ayağı olan platform, CHP ABD temsilcisi Yurter Özcan'ın TURKEN Vakfı ile ilgili dolaşıma soktuğu temelsiz söylemler içeren videoyu yayınlayarak yürütülen kirli oyuna ortak oldu.