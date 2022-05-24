CHP ve FETÖ el ele! İftira ve algı operasyonuna dayalı kirli ortaklık: Kılıçdaroğlu ve firari haşhaşilerden mesnetsiz iddialar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında FETÖ ağızlı iftira kampanyası yürüterek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef aldı.
Mesnetsiz iddialarını Twitter üzerinden yayınladığı videodan da sürdüren Kılıçdaroğlu, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları üzerinden ABD'ye para kaçırıldığı yalanını dolaşıma soktu.
ALTUN'DAN KK'NIN İFTİRASINA NET CEVAP!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun vakıflar üzerinden sarf ettiği iftiralara cevap verdi.
Altun, "Bu kurumlar faaliyet gösterdiği ülkenin hukukuna uygun hareket ediyor. Belgeler ABD Adalet Bakanlığı sitesinde yayınlanıyor. Sanki gizli belgeleri ele geçirmiş gibi sallamak haksızlık" ifadelerini kullandı.
CHP VE FETÖ MEDYASINDAN ALGI OPERASYONU
Öte yandan ABD'nin New York kentinde yapılan 'Turken Foundation' isimli Ensar Vakfı ve TÜRGEV'in ortak binasına karşı CHP ve FETÖ medyası el ele vererek algı operasyonu yürütüyor.
Ortada yasa dışı bir durum varmış algısını oluşturarak dikkatleri bu noktaya çekmek isteyen Kılıçdaroğlu CHP'si ve FETÖ medyası, ABD Adalet Bakanlığı'nın sitesinde yer alan resmi evrakları "gizli belgeler ele geçirilmiş" gibi servis ediyor.