Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.05.2022 01:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.05.2022 01:42
    ABONE OL

    CHP ve FETÖ el ele! İftira ve algı operasyonuna dayalı kirli ortaklık: Kılıçdaroğlu ve firari haşhaşilerden mesnetsiz iddialar

    CHP ve FETÖ'nün kirli ortaklığı bugün bir kez daha somut delillerle kanıtlanmış oldu. Kılıçdaroğlu'nun dolaşıma soktuğu 'TÜRGEV ve ENSAR vakıfları üzerinden ABD'ye para kaçırıldığı' yalanına FETÖ medyası atladı. Haşhaşiler, CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan ile el ele vererek iftiraya dayalı haberleri servis etti. Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı'nın sitesinde yer alan resmi evrakların "gizli belgeler ele geçirilmiş" gibi servis edildiği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    CHP ve FETÖ el ele! İşte kirli ortaklık

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında FETÖ ağızlı iftira kampanyası yürüterek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef aldı.

    Mesnetsiz iddialarını Twitter üzerinden yayınladığı videodan da sürdüren Kılıçdaroğlu, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları üzerinden ABD'ye para kaçırıldığı yalanını dolaşıma soktu.




    ALTUN'DAN KK'NIN İFTİRASINA NET CEVAP!
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun vakıflar üzerinden sarf ettiği iftiralara cevap verdi.



    Altun, "Bu kurumlar faaliyet gösterdiği ülkenin hukukuna uygun hareket ediyor. Belgeler ABD Adalet Bakanlığı sitesinde yayınlanıyor. Sanki gizli belgeleri ele geçirmiş gibi sallamak haksızlık" ifadelerini kullandı.



    CHP VE FETÖ MEDYASINDAN ALGI OPERASYONU
    Öte yandan ABD'nin New York kentinde yapılan 'Turken Foundation' isimli Ensar Vakfı ve TÜRGEV'in ortak binasına karşı CHP ve FETÖ medyası el ele vererek algı operasyonu yürütüyor.

    Ortada yasa dışı bir durum varmış algısını oluşturarak dikkatleri bu noktaya çekmek isteyen Kılıçdaroğlu CHP'si ve FETÖ medyası, ABD Adalet Bakanlığı'nın sitesinde yer alan resmi evrakları "gizli belgeler ele geçirilmiş" gibi servis ediyor.



        Fotoğrafta: CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan ve Kılıçdaroğlu

        CHP ABD TEMSİLCİSİ VE HAŞHAŞİLER KİRLİ ALGININ BAŞ AKTÖRÜ
        CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan, TURKEN Vakfı üzerinden yürütülen kirli algının kilit aktörlerinden biri olarak dikkatleri çekiyor.

        TURKEN Vakfı'nın yaptığı bina ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "para kaçırıyorlar, kaçacaklar" şeklinde FETÖ vari bir dille yürüttüğü iftira kampanyasını haşhaşiler ve CHP ABD temsilcisi Yurter Özcan yıllardır yapıyor.

        MoonStar TV isimli FETÖ medyasının dijital ayağı olan platform, CHP ABD temsilcisi Yurter Özcan'ın TURKEN Vakfı ile ilgili dolaşıma soktuğu temelsiz söylemler içeren videoyu yayınlayarak yürütülen kirli oyuna ortak oldu.


        Fotoğrafta: FETÖ medyasında Kılıçdaroğlu'nun iftirasına dayandırılarak dolaşıma sokulan haber

        Aynı platform bugün Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yayınladığı propaganda videosunu da "Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı! Erdoğan ve ailesi paralarını, TÜRGEV ve ENSAR üzerinden ABD'ye kaçırıyormuş…" başlığıyla haberleştirerek dolaşıma soktu.


        Fotoğrafta: Emre Uslu'nun o paylaşımı

        FİRARİ HAİN EMRE USLU'NUN PAYLAŞIMI
        Firari FETÖ'cü Emre Uslu da konuya ilişkin bir paylaşımda bulunarak "Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı belgeleri 5 yıl önce yazmıştık" ifadelerini kullandı.



            CHP VE FETÖ'NÜN KİRLİ ORTAKLIĞININ SOMUT DELİLİ
            CHP ve FETÖ'nün kirli ortaklığı bu somut delille gözler önüne serilirken, toplumu yanlış yönlendiren iftiraya dayalı bu siyaset anlaşıyı da büyük tepkiyle karşılandı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Texas’ta ilkokula silahlı saldırı! 15 ölü
            Haberler Güncel CHP ve FETÖ el ele! İftira ve algı operasyonuna dayalı kirli ortaklık: Kılıçdaroğlu ve firari haşhaşilerden mesnetsiz iddialar
                SON DAKİKA