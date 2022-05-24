Muhalefetin 2023 seçimleri için adaylık yarışında en sert döneme girildi! "Kılıçdaroğlu ile kazanılmaz" dediler gömmeye başladılar

CHP ve 6'lı masanın adaylık kavgasında sona yaklaşıldı. Uzun süredir gerek söylemleriyle gerek sahadaki eylemleriyle adaylık pozları veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti. Son miting de CHP liderinin ve destekçilerinin gövde gösterisi niteliğinde oldu.



Kılıçdaroğlu, rakiplerine açık açık "aday benim yolumdan çekilin" mesajı verdi.



Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı rakiplerinde ve muhalefetin büyük bir çoğunluğunda paniğe yol açtı. Birçok muhalif isim "Kılıçdaroğlu ile kazanılmaz" söylemlerini dolaşıma soktu, CHP liderinin geçmiş hezimetlerini hatırlatma yarışına girdi. Köşe yazarları konuyu bugünkü gündemine aldı, CHP'de yaşanan kavgaları ve ittifakın adaylık krizini kaleme aldı.



Gazeteci Zafer Şahin'in konuya ilişkin yazısı şöyle:

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı yolundaki en büyük rakibi an itibarıyla Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş değil CHP medyası.

Köşe yazarları, youtuber'lar, sanatçılar... Hepsi Kemal Bey'in adaylığına sonuna kadar karşı.

Hatırı sayılır bir destek buldukları tezlerini tek cümleyle özetliyorlar: Kılıçdaroğlu ile seçim alınamaz.

İşi mezhep tartışmalarına kadar götüren insanlık düşmanları ve "Kemal Bey'i iktidar medyası istiyor, sırf bu sebeple aday olmamalı" diyen akıl fukaraları bile türedi.

En son muhalif bir gazeteci "Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı Erdoğan'ın en büyük avantajı. Tıpkı 94 İstanbul yerel seçimlerinde olduğu gibi doğru ve tek aday çıkartıldığında en az yüzde 10-15 farkla alınabilecek bir seçim ikinci turda yine Erdoğan'a hediye edilecek gibi gözüküyor" iddiasında bulundu.

1994 yerel seçimlerinde SHP'yi yüzde 35.95'ten yüzde 20'ye indiren ana etken solun tek adayla seçimlere girmemesi değildi. İstanbul'da patlayan İSKİ skandalı tüm Türkiye'de partinin oylarını eritti.

Gelelim bugüne… Her mahallenin ve siyasinin ayrı anketçisi olduğu ve bunların tamamen duygusal gerekçelerle gün aşırı anket açıkladığı bir dönemdeyiz. Bunları ciddiye almıyorum ama işini iyi yapanlar da Kılıçdaroğlu'nun seçimi alma ihtimalinin popüler iki belediye başkanı kadar yüksek olmadığını söylüyor.

Peki, herkesin bildiği bu gerçeğin farkında olmayan tek CHP'li Kılıçdaroğlu mu? Daha önce iki kez başka isimleri Cumhurbaşkanı adayı göstermekten çekinmeyen bir siyasetçi neden kazanamayacağı düşünülen bir seçime girmeye bu kadar hevesli?

Yoksa belediyelerde kopacak İSKİ benzeri bir yolsuzluk skandalını haber almış olabilir mi? İSKİ deyip geçmeyin. 28 yıl sonra bile İSKİ'yi duyanın aklına önce yolsuzluk geliyor. CHP'yi yerel iktidardan muhalefete, hatta baraj altına indiren İSKİ skandalı oldu.