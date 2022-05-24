AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun iftira operasyonuna sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hadsiz sözlerine ilişkin A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları;
Kılıçdaroğlu iç kaos oluşturmak istiyor.
Ortaya attığı iftira FETÖ'nün kampanyası.
Dış politikada ne zaman adım atsak Kılıçdaroğlu devrede.
Hükümeti kanunusuzukla suçluyor. Cumhurbaşkanlığı makamını tehdit etmeye kalkıyor.
Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanlarının propagandasını dillendiriyor.
Yanıldığı konuların haddi hesabı yok. En dikkat çekici husus şudur. Cumhurbaşkanını açık bir şekilde tehdit etmek.
AK Parti gereken hukuki girişimleri yapacaktır.
Sinsi bir faaliyet yürütüyorlar. Bundan sonrasında açıklamalarına itibar edilmemesi gerekiyor.
KILIÇDAROĞLU HANİ BELGE YAYINLAYACAKTI?
"Devletin kuruluşlarını işlevsiz hale getirmek istiyorlar"
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