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    • 24.05.2022 22:01
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    • 24.05.2022 22:18
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun iftira operasyonuna sert tepki

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarının propagandasını dillendirerek kirli siyaset anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanlığı makamını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı FETÖ kampanyası iftiralarla hedef alan Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den çok sert tepki geldi.

    AHaber CANLI YAYIN

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hadsiz sözlerine ilişkin A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

    İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları;

    Kılıçdaroğlu iç kaos oluşturmak istiyor.

    Ortaya attığı iftira FETÖ'nün kampanyası.

    Dış politikada ne zaman adım atsak Kılıçdaroğlu devrede.

    Hükümeti kanunusuzukla suçluyor. Cumhurbaşkanlığı makamını tehdit etmeye kalkıyor.

    Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanlarının propagandasını dillendiriyor.

    Yanıldığı konuların haddi hesabı yok. En dikkat çekici husus şudur. Cumhurbaşkanını açık bir şekilde tehdit etmek.

    AK Parti gereken hukuki girişimleri yapacaktır.

    Sinsi bir faaliyet yürütüyorlar. Bundan sonrasında açıklamalarına itibar edilmemesi gerekiyor.

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    Detaylar geliyor...

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    Haberler Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun iftira operasyonuna sert tepki
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