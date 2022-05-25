CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan kaçacak" yalanının arkasında ne var? "Made In Pentagon operasyonu"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yalanlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce 2014 yılında FETÖ'nün kanalı STV'de söylediği "Erdoğan kaçacak" yalanının bir benzerini dün gece sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile açıklayan Kılıçdaroğlu, ABD'ye para kaçırıldığını iddia etti. CHP-FETÖ ortaklığında sunulan yalanın, Türkiye'nin NATO'daki dik duruşunun hemen sonrasında gelmesi de dikkat çekti. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, yalanın ABD operasyonu olduğuna dikkat çekti ve yazısında "NATO'da sorun çıkaran Erdoğan'a ABD'nin yaptığı bir operasyon. Operasyonu Kılıçdaroğlu'nun başlatması sizi yanıltmasın operasyon Made In Pentagon operasyonu." ifadelerini kullandı.

İşte Abdulkadir Selvi'nin o yazısı

CHP Lideri yine büyük bir iddia ortaya attı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçış planını açıklayacağını ilan etti.

Yine saat verdi.

Gece 22.00'de "Erdoğan'ın kaçış planının anatomisi"ni açıklayacağını söyledi.

Gece 22.00 olduğunda da o videoyu yayınladı.

ABD OPERASYONU

Kılıçdaroğlu'nun saatler öncesinden ilan ettiği açıklaması TÜRKEN Vakfı'yla ilgili olduğu ortaya çıktı. TÜRKEN Vakfı Ensar ile TÜRGEV'in yurtdışında Türk öğrencilere hizmet vermek için kurulmuş bir vakıf. Ağırlıklı olarak ABD'de faaliyet gösteriyor. Kılıçdaroğlu, bu operasyonu kimin adına çekiyor? Kılıçdaroğlu'nun öne sürdüğü iddiaların Yurter Özcan tarafından ABD'den Türkiye'ye taşındığı söyleniyor. Bu operasyon Kılıçdaroğlu'nun operasyonu değil. NATO'da sorun çıkaran Erdoğan'a ABD'nin yaptığı bir operasyon. Operasyonu Kılıçdaroğlu'nun başlatması sizi yanıltmasın operasyon Made In Pentagon operasyonu.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kaçacağını daha önce de iddia etmişti.

Ne zaman ve nerede?

FETÖ'NÜN KANALINDA

19 Mart 2014 tarihinde.

FETÖ'nün televizyonu STV'de.

STV Ankara Temsilcisi Abdullah Abdulkadiroğlu ile canlı yayında.

Kılıçdaroğlu: Emin olun yurtdışına kaçmaktan başka bunun bir çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz.

Abdullah Abdulkadiroğlu: Kaçmak derken, niye kaçsın?

Kılıçdaroğlu: Kaçacaktır efendim. Yargılanacaktır. Bunun kurtuluşu yok.

Kılıçdaroğlu'nun desteklediği FETÖ'cüler kaçtı ama Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetmeye devam ediyor.

15 Temmuz gecesi Erdoğan darbecilerle mücadele ederken, FETÖ'cü hesaplar da "Erdoğan kaçtı" diye yayınlar yapıyorlardı.

Erdoğan burada ama kaçacak diyenler kaçtı.

Sufle FETÖ'den, söylem Kılıçdaroğlu'ndan.

Zihniyet ise 27 Mayıs darbecilerinden.

'SUDAN'A KAÇACAK' DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu bu iddialarına dün bir yenisini daha ekledi.

Kılıçdaroğlu daha önce de 'Erdoğan'ın kaçacağı' ülkeyi bile ilan etmişti.

26 Mart 2014 tarihinde Denizli mitinginde, Erdoğan'ın Sudan'a kaçacağını öne sürmüştü.

Erdoğan o tarihten sonra ikisi cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere dört genel seçimi, iki yerel seçimi, bir referandumu kazandı.

Sudan'a falan kaçtığı da yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı.

Kılıçdaroğlu bir de Erdoğan'ın yakınları tarafından Man Adaları'na kaçırılan milyon dolarlardan söz etmişti. Sonra paranın yurtdışına kaçırılmadığı, tam aksine yurtdışından Türkiye'ye getirildiği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu yüklü bir tazminat ödemeye mahkûm oldu.

Bakalım bu iddiaları üzerine ne kadar tazminat cezası ödemeye mahkûm olacak. çünkü bugünden tezi yok Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi hakkında yüklü bir tazminat davası açacak.

27 MAYIS'TA 'UÇAK DOLUSU ALTINLA KAÇACAKLAR' İDDİASI

Bu tarz aslında yeni değil.

Biz bunu nereden hatırlıyoruz?

27 Mayıs darbecilerinden.

27 Mayıs gecesi Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı Tebliği:

"Ankara'da bütün hükümet erkanı ve Demokrat Parti başkanları yabancı memlekete kaçarken yakalanmışlardır. Beraberlerinde 12 uçak dolusu altın mücevherat ve parayı kaçırmakta iken yakalandılar.

Sabık Başbakan Adnan Menderes ve sabık Cumhurbaşkanı Celal Bayar, askeri kumandanlık tarafından tevkif edilmiştir."

Bu iddiayı ortaya atan darbeciler sonunda Menderes'i astılar, idam ipinin ve celladın parasını ise Menderes'in ailesinden tahsil ettiler.

Devir değişse de zihniyet değişmiyor.