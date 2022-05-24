Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ağızlı iftira kampanyasının zamanlaması manidar: "Dış politikada ne zaman adım atsak devrede"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber canlı yayınında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ağzıyla yürüttüğü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan iftira operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı ve ailesini hedef alan sözlerine çok sert tepki gösteren Çelik, AK Parti'nin CHP Genel Başkanı'nın seviyesizliği karşısında hukuki süreç başlatacağını duyurdu.
FETÖ AĞIZLI İFTİRA KAMPANYASININ ZAMANLAMASI MANİDAR!
FETÖ ağzıyla gündeme sokulan 'kaçacak' şeklindeki iftira kampanyasının zamanlanmasına dikkat çeken Ömer Çelik, "Dış politikada ne zaman adım atsak Kılıçdaroğlu devrede. İç kaos oluşturmak istiyor" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik şöyle konuştu;
Kılıçdaroğlu iç kaos oluşturmak istiyor. Ortaya attığı iftira FETÖ'nün kampanyası. Dış politikada ne zaman adım atsak, Kılıçdaroğlu devrede. Hükümeti kanunsuzlukla suçluyor. Cumhurbaşkanlığı makamını tehdit etmeye kalkıyor.