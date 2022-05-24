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    • 24.05.2022 23:37
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    • 24.05.2022 23:53
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    Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ağızlı iftira kampanyasının zamanlaması manidar: "Dış politikada ne zaman adım atsak devrede"

    Türkiye ne zaman dış politikada adım atsa, küresel güç olma yolunda ayağı sağlam yere bassa Cumhuriyet Halk Partisi destek olacağına köstek oluyor... Bunun son örneği FETÖ kampanyası iddiaları gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında gizli. Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan mesnetsiz iddialarının zamanlamasına dikkat çeken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dış politikada ne zaman adım atsak Kılıçdaroğlu devrede. İç kaos oluşturmak istiyor" şeklinde konuştu.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber canlı yayınında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ağzıyla yürüttüğü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan iftira operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.



    Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı ve ailesini hedef alan sözlerine çok sert tepki gösteren Çelik, AK Parti'nin CHP Genel Başkanı'nın seviyesizliği karşısında hukuki süreç başlatacağını duyurdu.



    FETÖ AĞIZLI İFTİRA KAMPANYASININ ZAMANLAMASI MANİDAR!
    FETÖ ağzıyla gündeme sokulan 'kaçacak' şeklindeki iftira kampanyasının zamanlanmasına dikkat çeken Ömer Çelik, "Dış politikada ne zaman adım atsak Kılıçdaroğlu devrede. İç kaos oluşturmak istiyor" ifadelerini kullandı.



    AK Parti Sözcüsü Çelik şöyle konuştu;

    Kılıçdaroğlu iç kaos oluşturmak istiyor. Ortaya attığı iftira FETÖ'nün kampanyası. Dış politikada ne zaman adım atsak, Kılıçdaroğlu devrede. Hükümeti kanunsuzlukla suçluyor. Cumhurbaşkanlığı makamını tehdit etmeye kalkıyor.




        "SİNSİ BİR FAALİYET YÜRÜTÜYOR"
        Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarının propagandasını dillendiriyor. Yanıldığı konuların haddi hesabı yok. AK Parti gereken hukuki girişimleri yapacaktır. Sinsi bir faaliyet yürütüyorlar. Bundan sonrasında açıklamalarına itibar edilmemesi gerekiyor.

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        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ağızlı iftira kampanyasının zamanlaması manidar: "Dış politikada ne zaman adım atsak devrede"
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