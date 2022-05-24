AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına ilişkin açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2014 yılında FETÖ kanalında dile getirdiği skandal sözleri bugün tekrar etmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ailesini hedef almasının ardından AK Partili isimlerden tepki geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ağzıyla yürüttüğü kara propagandaya ilişkin A Haber ekranlarında çeşitli açıklamalarda bulundu.
ADAYLIĞI İLE İLGİLİ ŞÜPHELER ARTTIKÇA SALDIRGANLAŞIYOR
Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin "Kılıçdaroğlu'nun izlediği üslüp ibrete amirdir. Sürekli saldıran sürekli nezaketsizlik kalıplarıyla konuşan sürekli nefret dilini kullanan, sürekli bir saldırganlık içerisinde. Belki de kendisinin adaylığı ile ilgili şüpheler sorular arttıkça kendi tarafını da konsolide etmek için uğraştığı bir tavır içerisinde görüyoruz" ifadelerini kullandı.