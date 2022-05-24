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    • 24.05.2022 23:10
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    • 24.05.2022 23:22
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına ilişkin açıklama

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2014 yılında FETÖ kanalında dile getirdiği skandal sözleri bugün tekrar etmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ailesini hedef almasının ardından AK Partili isimlerden tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş konuya ilişkin A Haber ekranlarında konuşarak “Kaçmayı Kılıçdaroğlu en iyi bilenlerden birisidir. 15 Temmuz akşamında nereye kaçtığı ne orada nasıl gizlendiğini herkes biliyor bütün Türkiye biliyor” dedi.

    Kurtulmuş’tan çirkin sözlere yönelik sert açıklama

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2014 yılında FETÖ kanalında dile getirdiği skandal sözleri bugün tekrar etmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ailesini hedef almasının ardından AK Partili isimlerden tepki geldi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ağzıyla yürüttüğü kara propagandaya ilişkin A Haber ekranlarında çeşitli açıklamalarda bulundu.

    ADAYLIĞI İLE İLGİLİ ŞÜPHELER ARTTIKÇA SALDIRGANLAŞIYOR
    Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin "Kılıçdaroğlu'nun izlediği üslüp ibrete amirdir. Sürekli saldıran sürekli nezaketsizlik kalıplarıyla konuşan sürekli nefret dilini kullanan, sürekli bir saldırganlık içerisinde. Belki de kendisinin adaylığı ile ilgili şüpheler sorular arttıkça kendi tarafını da konsolide etmek için uğraştığı bir tavır içerisinde görüyoruz" ifadelerini kullandı.

        Kurtulmuş ayrıca "Yalan söyleyerek, hakaret ederek tehdit ederek kimi zaman bürokratları tehdit ederek Türkiye siyasetini kirleten bir tarz içerisinde. Bu dil zehirli bir dildir. Haksız bir dildir. Söyledikleri büyük bir mantık hatası ve çelişkilerle dolu.Dolayısıyla bu nefret dilini nezaketsizliği saldırganlığı kategorik olarak reddediyoruz. Bu doğru değildir. Türkiye siyasetine yapılmış olan büyük kötülüklerden birisidir. Dolayısıyla bunu millet izliyor. Kaldı ki kaçacaklar dediği şeyi de millet çok iyi biliyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

        KILIÇDAROĞLU KAÇMAYI EN İYİ BİLENLERDEN
        Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi olan tutumunu hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

        Kaçmayı Kılıçdaroğlu en iyi bilenlerden birisidir. 15 Temmuz akşamında nereye kaçtığı ne orada nasıl gizlendiğini herkes biliyor bütün Türkiye biliyor.

        Dolayısıyla 15 Temmuz'da Türkiye'de demokrasi mücadelesi veren canı pahasına mücadele veren sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve etrafındaki insanları kaçacaklar diyerek bir şekilde töhmet altında bırakmak da tam manasıyla bir edepsizliktir ve bir anlamda kendi geçmişlerinde o kaçışlarını hatırlatılmasından da duydukları rahatsızlıktır.

            İki tane vakfı hedef alarak ortaya koymuş olduğu tamamiyle FETÖ vari bir söylemdir. Bu yaptıklarıyla hakikaten FETÖ'nün amaçlarına hizmet ediyorlar. Bunun hiçbir şekilde Türkiye siyasetinde etkisi olmayacağını ama nefret, kutuplaştırma, ötekileştirme ve çatışma dilini artırmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmeyeceğini kendisini görmesi lazım. Bizim siyaset geleniğimizde, devlet geleneğimizde böyle bir şey yoktur.

            BÖYLE BİR DİLİN KULLANILDIĞINI HİÇ HATIRLAMIYORUZ
            Türkiye'de geçmiş dönemlerde de birbirlerine rakip siyasi partiler oldu. Birbiriyle büyük mücadeleler veren siyasi partiler oldu. Ama böyle bir dilin kullanıldığını hiç hatırlamıyoruz.

            Bu gerçekten kötü bir dildir ve sahibine zarar verecek olan bir dildir. Tabii ki bununla ilgili olarak hukuki zeminde her türlü mücadele verilecektir. Siyaset sahnesinde de bu söylenen bu deli saçması sözlerinin hiçbirisi cevapsız bırakılmayacaktır bunların hepsine gerekli cevaplar verilecektir. Dolayısıyla Türkiye'de halkın arasına nefret tohumları ekmek isteyen halkı kışkırtmak isteyen ve bu anlamda da tamamıyla Türkiye siyasetini zehirleyen saldırgan edepsiz bir dille üslupla karşı karşıya kaldık.

            Bunları milletimiz görüyor ve milletimiz bunun gereğini yapacaktır. Biz buradayız sayın Cumhurbaşkanımız buradadır ve Türkiye'nin lideridir.

            ERDOĞAN'IN KÜRESEL LİDER OLMASI RAHATSIZ ETMİŞ
            Ukrayna – Rusya krizi sırasında ortaya koymuş olduğu küresel liderlik de Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etmiş böyle ufak ayak oyunlarının ufak bir takım iftiraların ve tehditlerinin arkasına saklanan Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımızın küresel liderliği karşısında da gözleri kamaşmış ki iftira skalasını yukarıya çekmek zorunda kaldı.

                Söylenen her sözün bütün ilgili muhatapları Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere herkes hukuk alanında mücadelesini verecektir. Aynı zamanda da siyasi mücadelesini AK Parti olarak her platformda vereceğiz ve bu dilin altında kalmayacağımızı bu saldırganlığın bu edepsizliğin altında kalmayacağımızı bütün kadrolarımız olarak bütün milletimiz olarak ortaya koyacağız. Yazıktır ayıptır. Türkiye'nin 2. Partisinin genel başkanına bu akşam yaptığı paylaşımlar hiç yakışmamıştır. Yaşananlar akıl tutulmasıdır. Bu muhalefet falan değildir. Bunun hesabını yargı ve siyaset alanında verecektir.
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                Kurtulmuş’tan çirkin sözlere yönelik sert açıklama
                Haberler Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına ilişkin açıklama
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