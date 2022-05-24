AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına ilişkin açıklama

BÖYLE BİR DİLİN KULLANILDIĞINI HİÇ HATIRLAMIYORUZ

Türkiye'de geçmiş dönemlerde de birbirlerine rakip siyasi partiler oldu. Birbiriyle büyük mücadeleler veren siyasi partiler oldu. Ama böyle bir dilin kullanıldığını hiç hatırlamıyoruz.

Bu gerçekten kötü bir dildir ve sahibine zarar verecek olan bir dildir. Tabii ki bununla ilgili olarak hukuki zeminde her türlü mücadele verilecektir. Siyaset sahnesinde de bu söylenen bu deli saçması sözlerinin hiçbirisi cevapsız bırakılmayacaktır bunların hepsine gerekli cevaplar verilecektir. Dolayısıyla Türkiye'de halkın arasına nefret tohumları ekmek isteyen halkı kışkırtmak isteyen ve bu anlamda da tamamıyla Türkiye siyasetini zehirleyen saldırgan edepsiz bir dille üslupla karşı karşıya kaldık.