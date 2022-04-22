Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mavi Vatan Tatbikatı'nda önemli mesajlar verdi





3600 BU YIL TAMAM

Başkan Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi. Sağlıkta şiddet düzenlemesinin bayramdan sonra yasalaşacağını belirten Erdoğan, "14 Mart'ta sizlere verdiğimiz 5 müjde süreç içinde yerine getirilecek. 3600 ek gösterge de yıl bitmeden neticelendirilecek" dedi.

