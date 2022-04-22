Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mavi Vatan Tatbikatı'nda önemli mesajlar verdi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlediği Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı. Milli Savunma Bakanı Akar ve Kuvvet Komutanları, TGC Salih Reis Fırkateyni tarafından 19 pare top atışı ile selamlandı. Başkan Erdoğan da tatbikata canlı bağlantıyla katıldı. Önemli açıklamalar yaptı: Ordumuz vatan savunması yanında pek çok yerde dünyanın en kapsamlı insani yardım operasyonlarını da yürüten bir askeri güçtür. Kendilerini gelişmiş addeden ülkeler sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken biz, Deniz Kuvvetlerimiz ve Sahil Güvenliğimizle yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık.
3600 BU YIL TAMAM
Başkan Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi. Sağlıkta şiddet düzenlemesinin bayramdan sonra yasalaşacağını belirten Erdoğan, "14 Mart'ta sizlere verdiğimiz 5 müjde süreç içinde yerine getirilecek. 3600 ek gösterge de yıl bitmeden neticelendirilecek" dedi.