Hadis Veritabanı Projesi açılıyor! Tam 283 bin rivayet var

Meridyen Derneği Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezince yürütülen Hadis Veritabanı hayata geçirildi. Projenin direktörü Fatma Ekinci sosyal medyada hadislerin çokça paylaşılmasının önüne geçmek için böyle bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirtiyor.
Ekinci, "Bilhassa sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle beraber, hadis iddiasıyla dolaşıma giren rivayetlerin sıhhatini sorgulamaya, son zamanlarda dozu giderek artan hadis odaklı tartışmaların yol açtığı zihin karışıklığının giderilmesine hizmet edecek bir veri tabanına duyulan ihtiyaç da ortadaydı" açıklamasını yaptı.
Malumunuz olduğu üzere 2007'de Hz. Peygamber'i sahih kaynaklara dayalı olarak tüm dünyaya anlatmak üzere yayın hayatına başlayan Sonpeygamber.info web portalı, Meridyen Derneği'ne dijital dünyada dini içerik üretme noktasında önemli bir tecrübe kazandırdı. Bir taraftan Türkiye'deki ilahiyat birikimini farklı dillerde uluslararası mecralarda ulaşılabilir hale getirmek, diğer taraftan akademi ile internet kullanıcısı arasında köprü oluşturacak bir platform ihtiyacını karşılama misyonuyla yola koyulmuştuk.