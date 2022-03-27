Hadis Veritabanı Projesi açılıyor! Tam 283 bin rivayet var

Alan içi ve ilgili araştırmacıların istifade ettiği devasa bir külliyat mevcut olmakla beraber, gerek dil yetersizliği, gerekse uzmanlık gerektiren yönleri nedeniyle bilhassa Efendimizin hadislerini merak eden, rivayetlerin sıhhati konusunda kaynağa yönelmek isteyen internet kullanıcılarının bu kaynaklara ulaşması, ulaşsa bile alanın kendine has dili ve metodolojisi nedeniyle anlaması oldukça zordu.

Koç, sivil toplumla akademik iş birliğine inandıklarının altını çizerek, şöyle dedi:

"Prof. Dr. Yavuz Ünal hocanın başkanlığında Türkiye'nin her yerinden 100'e yakın akademisyenle çalışılmış bir program. Hadislerin hepsinin yeniden tercüme edildiği bir proje. Efendimizden kalan bu mirasa sahip çıkmamız lazım. O nedenle hadislerin Türkçeye tercümesi çok kıymetli. Akademisyenler için de kendilerine dosyalar açabilecekleri, özel çalışma dosyası oluşturabilecekleri, kendilerine bir kütüphane oluşturabilecekleri özel bir kullanımı var. İlerleyen süreçte buradaki hadisleri İngilizceye de çevirebiliriz. Hayallerimiz var, çünkü İslam'ın vahyin ilk muhatabı ve ilk uygulayıcısı Peygamber Efendimiz. Biz onun hayatını ne kadar doğru anlar ve uygularsak istikametimiz de o kadar doğru olacaktır."