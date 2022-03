Son dakika: Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

"BARIŞIN DÜNYASINI KURMAYA MECBURUZ"

Öte yandan Başkan Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada verdiği "Hep birlikte biz barışın dünyasını kurmaya mecburuz, savaşın değil. (We have to build a world of peace, not war.)" mesajını sosyal medya hesaplarından Türkçe ve İngilizce olarak paylaştı.



