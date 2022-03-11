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    • 11.03.2022 18:33
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    Son dakika: Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

    Son dakikka haberi... Başkan Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu nedeniyle Türkiye'de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 35 dakika sürdü.

    Başkan Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

    Başkan Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışının ardından ikili görüşmelerine devam ediyor.



    Erdoğan, konakladığı otelde, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti.

    Basına kapalı gerçekleşen kabul, 35 dakika sürdü.



    Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

    Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşım yapıldı.

    İşte o paylaşım;


    BAŞKAN ERDOĞAN, NURSULTAN NAZARBAYEV İLE GÖRÜŞTÜ
    Bu görüşme sonrası da diplomasi trafiğine devam eden Başkan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i kabul etti.

        "BARIŞIN DÜNYASINI KURMAYA MECBURUZ"
        Öte yandan Başkan Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada verdiği "Hep birlikte biz barışın dünyasını kurmaya mecburuz, savaşın değil. (We have to build a world of peace, not war.)" mesajını sosyal medya hesaplarından Türkçe ve İngilizce olarak paylaştı.

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