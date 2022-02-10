Bağımlılıkla mücadelede dikkat çeken rakam: Uyuşturucu kullanımına bağlı ölümler 5 yıllık süreçte yüzde 79 azaldı!

"TEDAVİ MERKEZİ SAYISI 2018 YILINDA 113 İKEN 137'YE YÜKSELDİ"

Oktay, "Yine Kurul toplantısında aldığımız kararlar kapsamında uyuşturucu kullanım ve satış alanı olarak kullanılma riski olan 110 bine yakın metruk binanın yüzde 83'ü yıkım ve restorasyon gibi tedbirlerle kontrol altına alınmıştır." dedi.

"Gençlerin bağımlılık çıkmazının değil bağımlılıkla mücadelenin gönüllü birer parçası olmalarını sağlama" amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığının mücadeleye öncelik verdiğini aktaran Oktay, Sağlık Bakanlığının da bağımlı hastaların tedaviye erişimini kolaylaştırmak için özelleşmiş tedavi merkezlerinin sayı ve kapasitesini artırdığını anlattı. Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tedavi merkezi sayısı 2018 yılında 113 iken bugün 137'ye yükselmiş, 81 ilimizde yaygınlaşmıştır. Tedavi merkezlerindeki yatak kapasitesi ise yüzde 92 artış göstermiştir. Danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinin tamamını kapsayacak şekilde bütüncül bir anlayışla kısa adı BAHAR olan 'Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Modeli' hayata geçirilmiştir. Bu çalışmaların etkisiyle uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlerde 2021 yılında 2017'ye oranla yüzde 79'luk azalma sağlamış durumdayız. Bunlarla birlikte tütün mamullerinin içeriğini tespit edecek Türkiye'nin ilk laboratuvarının kuruluşunda son aşamaya gelinmiştir. Faaliyete geçtiğinde tütün ürünlerinin içeriklerini teyit edebilecek yerli imkana kavuşmuş olacağız."

"HER YENİ ABONELİK AİLE PROFİLİ FİLTRESİYLE BAŞLATILIYOR"

Daha önce alınan kurul kararları doğrultusunda makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresinin yasa dışı üretim ve ticaretini önlemeye yönelik cezai yaptırımlar dahil bazı mevzuat düzenlemelerinin gerçekleştiğini hatırlatan Oktay, toplantıda, iyileştirmelerin sonuçlarını ve ilave mevzuat düzenlemelerine ihtiyaç olup olmadığını değerlendireceklerini söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun "Türkiye'deki Ebeveyn ve Çocukların İnternet Kullanım Alışkanlıkları Araştırması" ile TÜİK'in "Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması"nın tamamlandığını ifade eden Oktay, çocukları internetteki zararlı içeriklerden koruyan "Güvenli İnternet Hizmeti"nin yaygınlaştırıldığını, internet erişim sağlayıcılarının her bir yeni aboneliğin "aile profili" filtresiyle başlatıldığını kaydetti.