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    • 10.02.2022 12:23
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    • 10.02.2022 12:23
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    Bağımlılıkla mücadelede dikkat çeken rakam: Uyuşturucu kullanımına bağlı ölümler 5 yıllık süreçte yüzde 79 azaldı!

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlerin 2017'den 2021'e kadarki 5 yıllık süreçte yüzde 79 azaldığını belirterek, "Ülkemiz, milletimiz, evlatlarımız için ortak dille yürüteceğimiz bağımlılıkla mücadele kampanyamızın detaylarını önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

    AA
    5 yıllık süreçte yüzde 79 azaldı!

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlerin 2017'den 2021'e kadarki 5 yıllık süreçte yüzde 79 azaldığını belirterek bağımlılıkla mücadeleye ilişkin kampanyanın detaylarının kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun 2022 yılı ilk değerlendirme toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

    Uyuşturucu, tütün, alkol gibi madde bağımlılıkları, sanal bağımlılık ve kumar gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadelenin önem verdikleri ve üst seviyede takip ettikleri konuların başında geldiğini belirten Oktay, toplantıya, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulundaki bakanlar, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikalar Kurulu Başkan Vekili ve ilgili kurum temsilcilerinin katıldığını ifade etti.

    Oktay, 2022'nin ilk toplantısında zararlı alışkanlıklara karşı izlenen temel stratejilerin, eylem planlarının uygulama sonuçlarının ve mücadelede gelinen noktanın değerlendirileceğini söyledi.

    Tüm bağımlılık türlerine karşı nesillerin koruyucu politikalarla desteklenmesi ve tedaviye erişimin etkin hale getirilmesi için çalıştıklarını dile getiren Oktay, bir önceki Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda pek çok alanda ilerleme sağlandığını, somut adımlar atıldığını kaydetti.

    Uyuşturucuyla mücadelede illerin risk haritalarının oluşturulduğunu, 81 ilde uyuşturucuyla mücadelenin daha etkin hale geldiğini ifade eden Oktay, Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelere yönelik "Bağımlılık ile Mücadele Eylem Planı" hazırlandığını aktardı.

    İçişleri Bakanlığının, narkotimler aracılığıyla madde kullanımına yönelik operasyonlar düzenlediğini, Whatsapp ihbar hatları ve "UYUMA" mobil uygulamasıyla bağımlılıkla mücadeleye destek sağlandığını belirten Oktay, 2021'de zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda 2015'e oranla yüzde 195 artış yaşandığını vurguladı.

    "TEDAVİ MERKEZİ SAYISI 2018 YILINDA 113 İKEN 137'YE YÜKSELDİ"
    Oktay, "Yine Kurul toplantısında aldığımız kararlar kapsamında uyuşturucu kullanım ve satış alanı olarak kullanılma riski olan 110 bine yakın metruk binanın yüzde 83'ü yıkım ve restorasyon gibi tedbirlerle kontrol altına alınmıştır." dedi.

    "Gençlerin bağımlılık çıkmazının değil bağımlılıkla mücadelenin gönüllü birer parçası olmalarını sağlama" amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığının mücadeleye öncelik verdiğini aktaran Oktay, Sağlık Bakanlığının da bağımlı hastaların tedaviye erişimini kolaylaştırmak için özelleşmiş tedavi merkezlerinin sayı ve kapasitesini artırdığını anlattı. Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Tedavi merkezi sayısı 2018 yılında 113 iken bugün 137'ye yükselmiş, 81 ilimizde yaygınlaşmıştır. Tedavi merkezlerindeki yatak kapasitesi ise yüzde 92 artış göstermiştir. Danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinin tamamını kapsayacak şekilde bütüncül bir anlayışla kısa adı BAHAR olan 'Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Modeli' hayata geçirilmiştir. Bu çalışmaların etkisiyle uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlerde 2021 yılında 2017'ye oranla yüzde 79'luk azalma sağlamış durumdayız. Bunlarla birlikte tütün mamullerinin içeriğini tespit edecek Türkiye'nin ilk laboratuvarının kuruluşunda son aşamaya gelinmiştir. Faaliyete geçtiğinde tütün ürünlerinin içeriklerini teyit edebilecek yerli imkana kavuşmuş olacağız."

    "HER YENİ ABONELİK AİLE PROFİLİ FİLTRESİYLE BAŞLATILIYOR"
    Daha önce alınan kurul kararları doğrultusunda makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresinin yasa dışı üretim ve ticaretini önlemeye yönelik cezai yaptırımlar dahil bazı mevzuat düzenlemelerinin gerçekleştiğini hatırlatan Oktay, toplantıda, iyileştirmelerin sonuçlarını ve ilave mevzuat düzenlemelerine ihtiyaç olup olmadığını değerlendireceklerini söyledi.

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun "Türkiye'deki Ebeveyn ve Çocukların İnternet Kullanım Alışkanlıkları Araştırması" ile TÜİK'in "Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması"nın tamamlandığını ifade eden Oktay, çocukları internetteki zararlı içeriklerden koruyan "Güvenli İnternet Hizmeti"nin yaygınlaştırıldığını, internet erişim sağlayıcılarının her bir yeni aboneliğin "aile profili" filtresiyle başlatıldığını kaydetti.

        "BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KAMPANYASINI BU YIL HAYATA GEÇİRMEKTE KARARLIYIZ"
        Bağımlılıkla mücadelenin "bir kişinin değil her kişinin, bir kurumun değil her kurumun" sorumluluğu olduğu bilinciyle hareket ettiklerini kaydeden Oktay, bakanlıkların, kurumların, sorumluluk alanları çerçevesinde hem önleyici hem de tedavi edici hizmetleri aralıksız sürdürdüğünü vurguladı. Oktay, "Tüm bağımlılıkların üzerine birlikte topyekun bir iradeyle üzerine gitmediğimiz her gün, yeni bağımlılık riskleri hayatımıza girmekte, elektronik sigaralardan meta/sanal bağımlılıklara toplum yeni tehditlerle karşı karşıya kalabilmektedir. Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken diğer taraftan adeta sessiz bir salgın olan bağımlılığa karşı mücadelemizi de elden bırakamayız." şeklinde konuştu.

        Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'nın ana gündeminin kurumlar arası eş güdümü artırmak ve mücadelede "ortak dil, ortak akıl, ortak ruhu" sağlamak olduğunu aktaran Oktay, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz toplantıda aldığımız bağımlılıkla mücadele kampanyası kararını bu yıl hayata geçirmekte kararlıyız. Ülkemiz, milletimiz, evlatlarımız için ortak dille yürüteceğimiz bağımlılıkla mücadele kampanyamızın detaylarını önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kampanyamız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülecektir."

        Oktay, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteleri, gençleri, sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini, milletvekillerini, öğretmenleri, doktorları, sağlık personelini, güvenlik güçlerini, yargı mensuplarını, ana babaları, toplumun tüm kesimlerini zararlı alışkanlıklara ve bağımlılığa karşı tek yürek olmaya davet etti.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Dumansız hava sahasını benimsediğimiz gibi tüm zararlı alışkanlıklardan münezzeh bir yaşam alanını hepimiz için birlikte sağlayalım. 'Bağımlılığa değil yaşama sarıl' düsturuyla her türlü bağımlılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

        Sağlıklı ve mutlu bir ömür için sigara dahil tüm bağımlılıkların, yarın değil bugün bırakılması gerektiğini dile getiren Oktay, devletin tüm kurumlarıyla bağımlılıkla mücadelede milletin yanında olduklarını kaydetti.

        Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı daha sonra basına kapalı devam etti.

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        Haberler Güncel Bağımlılıkla mücadelede dikkat çeken rakam: Uyuşturucu kullanımına bağlı ölümler 5 yıllık süreçte yüzde 79 azaldı!
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