Bağımlılıkla mücadelede dikkat çeken rakam: Uyuşturucu kullanımına bağlı ölümler 5 yıllık süreçte yüzde 79 azaldı!

"BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KAMPANYASINI BU YIL HAYATA GEÇİRMEKTE KARARLIYIZ"

Bağımlılıkla mücadelenin "bir kişinin değil her kişinin, bir kurumun değil her kurumun" sorumluluğu olduğu bilinciyle hareket ettiklerini kaydeden Oktay, bakanlıkların, kurumların, sorumluluk alanları çerçevesinde hem önleyici hem de tedavi edici hizmetleri aralıksız sürdürdüğünü vurguladı. Oktay, "Tüm bağımlılıkların üzerine birlikte topyekun bir iradeyle üzerine gitmediğimiz her gün, yeni bağımlılık riskleri hayatımıza girmekte, elektronik sigaralardan meta/sanal bağımlılıklara toplum yeni tehditlerle karşı karşıya kalabilmektedir. Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken diğer taraftan adeta sessiz bir salgın olan bağımlılığa karşı mücadelemizi de elden bırakamayız." şeklinde konuştu.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'nın ana gündeminin kurumlar arası eş güdümü artırmak ve mücadelede "ortak dil, ortak akıl, ortak ruhu" sağlamak olduğunu aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz toplantıda aldığımız bağımlılıkla mücadele kampanyası kararını bu yıl hayata geçirmekte kararlıyız. Ülkemiz, milletimiz, evlatlarımız için ortak dille yürüteceğimiz bağımlılıkla mücadele kampanyamızın detaylarını önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kampanyamız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülecektir."