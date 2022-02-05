İstanbul ve Ankara'da kar var mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? 5 Şubat hava durumu



Antalya: Az bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10

Trabzon: Çok bulutlu, doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 7

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 7

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