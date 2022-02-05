Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.02.2022 09:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.02.2022 09:22
    ABONE OL

    İstanbul ve Ankara'da kar var mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? 5 Şubat hava durumu

    Son dakika haberi... Hafta sonu planı yapacak vatandaşlar hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji bazı illerimiz için yağmur ve kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerde azalacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerimizde yağış var? İşte son dakika hava durumu tahminleri.

    İstanbul ve Ankara’da kar var mı?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun doğu kesimleri ve akşam saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



    Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların sabah saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



    Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.



        Rüzgarın ise batı kesimlerde güney ve güneybatı, doğu bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



        Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
        Ankara: Parçalı ve az bulutlu 3
        İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 7
        İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
        Adana: Parçalı ve az bulutlu 15


        Antalya: Az bulutlu 17
        Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10
        Trabzon: Çok bulutlu, doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 7
        Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4
        Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 7

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İstanbul’daki gizemli kazıdan şok detaylar
        Haberler Güncel İstanbul ve Ankara'da kar var mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? 5 Şubat hava durumu
            SON DAKİKA