Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Rüşvetin şifresi: Durak

    Kırklareli Kıyıköy Belde Belediye Başkanı CHP'li Ender Sevinç'in, rüşvet çarkının detayları ortaya çıktı. Belediyede mimar ve sekreterlere tacizden hakkında 36 yıl kadar hapis cezası istenen Sevinç'in 1. derece sit alanındaki onarım ve kaçak yapılar için müteahhitlerden bağış adı altında rüşvet aldığı ortaya çıktı.

    Rüsvetin sifresi: Durak

    Kırklareli Kıyıköy Belde Belediye Başkanı CHP'li Ender Sevinç'in, rüşvet çarkının detayları ortaya çıktı. Belediyede mimar ve sekreterlere tacizden hakkında 36 yıl kadar hapis cezası istenen Sevinç'in 1. derece sit alanındaki onarım ve kaçak yapılar için müteahhitlerden bağış adı altında rüşvet aldığı ortaya çıktı. Sevinç'in müteahhitlere 'bağış' adı altında ödeme yapmaları için adres gösterdiği işadamı T.Ö. de gözaltına alındı. Başkan Sevinç'in, müteahhitlere, 'Beldemize bir durak yaptırdık. Durağı yapan T.Ö. isimli şahıs. Bağışı ona yapın, borcumuz kapansın" dediği hatırlatıldı. İşadamı T.Ö.'nün, adeta Sevinç'in kasası olduğu iddia edildi. MUSTAFA SAİT ÖZKAN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Millet İttifakı’nda miting krizi!
    Haberler Güncel Rüşvetin şifresi: Durak
        SON DAKİKA