Rüşvetin şifresi: Durak

Kırklareli Kıyıköy Belde Belediye Başkanı CHP'li Ender Sevinç'in, rüşvet çarkının detayları ortaya çıktı. Belediyede mimar ve sekreterlere tacizden hakkında 36 yıl kadar hapis cezası istenen Sevinç'in 1. derece sit alanındaki onarım ve kaçak yapılar için müteahhitlerden bağış adı altında rüşvet aldığı ortaya çıktı. Sevinç'in müteahhitlere 'bağış' adı altında ödeme yapmaları için adres gösterdiği işadamı T.Ö. de gözaltına alındı. Başkan Sevinç'in, müteahhitlere, 'Beldemize bir durak yaptırdık. Durağı yapan T.Ö. isimli şahıs. Bağışı ona yapın, borcumuz kapansın" dediği hatırlatıldı. İşadamı T.Ö.'nün, adeta Sevinç'in kasası olduğu iddia edildi. MUSTAFA SAİT ÖZKAN