Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.11.2021 23:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.11.2021 01:03
    ABONE OL

    Son dakika: Ankara Keçiören'de patlama! Vatandaşlar oluşan göçükten kurtarıldı: Ölü ve yaralılar var

    Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan 3 katlı bir apartmanda doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonucu binanın bir kısmı çöktü, 1 çocuk hayatını kaybetti, biri ağır 5 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ankara Valisi Vasip Şahin de bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Ankara’da apartmanda patlama

    Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi.


    Patlama sonucunda bir bölümü çöken binadan şu ana kadar 2'si çocuk toplam 5 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

    Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.



    İlk tespitlere göre doğalgaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü.



    2'Sİ ÇOCUK BİRİ HAMİLE 5 YARALI
    Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar enkazdan 2'si çocuk, 1 hamile kadın olmak üzere toplam 5 kişi yaralı olarak çıkarıldı.



        Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.



        SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Keçiören'de bir apartmanda, kaynağı henüz bilinmeyen patlama sonucu meydana gelen göçükte ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 8 adet 112 ambulansı görevlendirilmiş olup yaralılar 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmektedir. Ekiplerimizle takipteyiz" açıklamasında bulundu.



        "YAVRULARIMIZDAN BİRİ KURTARILAMADI"
        Olaya ilişkin bir paylaşım daha yapan Bakan Koca, yaralı çocuklardan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Koca, "Ankara Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada 2'si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hâlâ ciddiyetini koruyor. Başımız sağ olsun" dedi.

            ANKARA VALİSİ, A HABER'DE DUYURDU
            Ankara Valisi Vasip Şahin, korkutan patlamaya dair A Haber canlı yayında açıklamalarda bulundu.

            İlk bulgulara göre patlamanın gaz sıkışmasından dolayı kaynaklandığını ifade eden Şahin, 6 kişinin yaralandığını 1'inin durumunun ise ağır olduğunu söyledi.

            BİR AÇIKLAMA DA AFAD'DAN
            Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sonrası 6 vatandaşımız yaralanmış olup hastaneye sevk edilmişlerdir. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir.



            MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
            Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Keçiören ilçemizde bir binada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ankara İtfaiyesi ekiplerimiz bölgedeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sosyal hizmetler ekiplerimiz de mağdur vatandaşlarımıza yardım için bölgede çalışıyor." ifadelerini kullandı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Adaylık çıkmazı
            Haberler Güncel Son dakika: Ankara Keçiören'de patlama! Vatandaşlar oluşan göçükten kurtarıldı: Ölü ve yaralılar var
                SON DAKİKA