Son dakika: Ankara Keçiören'de patlama! Vatandaşlar oluşan göçükten kurtarıldı: Ölü ve yaralılar var





"YAVRULARIMIZDAN BİRİ KURTARILAMADI"

Olaya ilişkin bir paylaşım daha yapan Bakan Koca, yaralı çocuklardan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Koca, "Ankara Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada 2'si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hâlâ ciddiyetini koruyor. Başımız sağ olsun" dedi.