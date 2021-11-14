Bulgaristan seçim sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Türk cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bulgaristan'da bugün cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yapılıyor. Türk kökenli Mustafa Karadayı da cumhurbaşkanlığı için aday oldu. Birçok ülke bu seçimi takip ederken Türkiye'den de vatandaşlar "Bulgaristan seçim neticeları açıklandı mı, ne vakit açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler!
BULGARİSTAN SEÇİM SONUÇLARI 2021!
Bulgaristan seçim sonuçları açıklanmadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.
MUSTAFA KARADAYI KİMDİR?
Mustafa Sali Karadayı, Bulgaristanlı Türk siyasetçi. Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) mevcut başkanı. Mustafa Karadayı evli ve iki çocuk babasıdır.
Bulgaristan'ın Sofya şehrinde Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Üniversitesi'den (UNSS Sofya) mezun oldu. 1996-2001 yılları arasında Yeni Bulgar Üniversitesi'nde "Bilişim" profesörü oldu.Mayıs 1991'den bu yana Sofya'daki HÖH Akademik Derneğinin kurucusu ve HÖH üyesidir. HÖH gençlik kollarına 1998 yılından 2003'e kadar başkanlık etti. 2002 ile 2010 yılları arasında Özelleştirme Kontrol Ajansı yardımcı yöneticisi oldu.
Karadayı 2013 yılında Bulgaristan parlamentosuna seçildi.
24 Aralık 2015'ten beri Lütfi Mestan'ın ihraç edilmesinden sonra partinin üç eş başkanından biriydi.
24 Nisan 2016'da partinin IX Ulusal Konferansı tarafından oybirliği ile HÖH başkanlığına seçildi.
Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Seçimler için Edirne'de 3, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da ise 12 sandık kuruldu.