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    • 14.11.2021 13:50
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    Bulgaristan seçim sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Türk cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Bulgaristan'da bugün hem cumhurbaşkanı hem de erken genel seçim yapılıyor. Cumhurbaşkanı seçiminde Bulgaristan'ın komünizm sonrası demokrasi tarihinde ilk kez üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Türk kökenli bir aday gösterdi. HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı cumhurbaşkanlığına, partinin Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili İskra Mihaylova da cumhurbaşkanı yardımcılığına aday oldu. Seçimler için Edirne'de 3, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da ise 12 sandık kuruldu. Peki, Bulgaristan seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Mustafa Karadayı kimdir, kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Bulgaristan seçim sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Türk cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Bulgaristan'da bugün cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yapılıyor. Türk kökenli Mustafa Karadayı da cumhurbaşkanlığı için aday oldu. Birçok ülke bu seçimi takip ederken Türkiye'den de vatandaşlar "Bulgaristan seçim neticeları açıklandı mı, ne vakit açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler!

    BULGARİSTAN SEÇİM SONUÇLARI 2021!

    Bulgaristan seçim sonuçları açıklanmadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.

    MUSTAFA KARADAYI KİMDİR?

    Mustafa Sali Karadayı, Bulgaristanlı Türk siyasetçi. Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) mevcut başkanı. Mustafa Karadayı evli ve iki çocuk babasıdır.

    Bulgaristan'ın Sofya şehrinde Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Üniversitesi'den (UNSS Sofya) mezun oldu. 1996-2001 yılları arasında Yeni Bulgar Üniversitesi'nde "Bilişim" profesörü oldu.Mayıs 1991'den bu yana Sofya'daki HÖH Akademik Derneğinin kurucusu ve HÖH üyesidir. HÖH gençlik kollarına 1998 yılından 2003'e kadar başkanlık etti. 2002 ile 2010 yılları arasında Özelleştirme Kontrol Ajansı yardımcı yöneticisi oldu.

    Karadayı 2013 yılında Bulgaristan parlamentosuna seçildi.

    24 Aralık 2015'ten beri Lütfi Mestan'ın ihraç edilmesinden sonra partinin üç eş başkanından biriydi.

    24 Nisan 2016'da partinin IX Ulusal Konferansı tarafından oybirliği ile HÖH başkanlığına seçildi.

    Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Seçimler için Edirne'de 3, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da ise 12 sandık kuruldu.

        SEÇİME SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE YOĞUN BİR KATILIM OLDU

        Edirne'de çifte vatandaşlar, Bulgaristan Başkonsolosluğu ile 75. Yıl İlkokulu'nda iki sandıkta oylarını kullandı. Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi. Oyunu kullanan vatandaşlardan Ayşe Uyar (65), seçimlerin özellikle Bulgaristan'da yaşayan Türkler için hayırlı olmasını diledi.

        Bulgaristan'da zamanında Türklerin çok büyük sıkıntılar çektiğini dile getiren Uyar, "Türkçe konuşturmadılar. Hep Bulgarca yazmamızı istediler. Biz bunlar için de çalıştık. Şimdi haklarımızı almak için oyumuzu kullanıyoruz. İnşallah haklarımızı alırız." dedi.

        Kırklareli'nde yaşayan çifte vatandaşlar Kırklareli TOBB Anadolu Lisesi'nde sandık başına gitti. Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, gazetecilere, Türkiye'de 126 sandıkta oy kullanıldığını anımsattı.

        Seçime sabahın erken saatlerinde yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Ateş, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Bu seçimin diğerlerinden daha önemli olduğunu vurgulayan Ateş, "Hayırlısıyla Bulgaristan Cumhuriyeti'nin parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimini üçüncü defa yine başladı. Bu seçim bizim için daha önemli. İlk kez bir cumhurbaşkanı adayımız var. Seçimlerin hayırlısıyla geçmesini temenni ediyoruz. Herkesi tekrardan sandıklara davet ediyoruz. İnşallah bu defa umduğumuz gibi olur ki bu seçimler tekrarlanmaz.

        Kırklareli'nde 7 sandık var. 8 bin civarı seçmen var. Bizim için parlamento seçiminden daha önemli olmasının sebebi cumhurbaşkanı adayının ilk defa Türk Müslüman bir adayın olması bizler için ayrı bir önem kazanıyor. Tarihte ilk kez Türk partisinin genel başkanı aday oldu." diye konuştu.

        Gülseren Kıran da çifte vatandaş olarak Bulgaristan seçimleri için oy kullandığını belirtti.

        Bulgaristan'da doğduğunu ve uzun yıllar yaşadığını aktaran Kıran, 1989 yılında Türkiye'ye göç ettiklerini anımsatarak " Haklarımızı savunmamız için haklarımızı kazanmak için oy kullanmamız gerekiyordu biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Bu seçim üçüncü kez tekrar ediliyor. Çok önemli." şeklinde konuştu.

        Asya Sert ise oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini belirtti. Tekirdağ'da da yaşayan çifte vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı.

        Cumhurbaşkanı seçiminde 23 ikili, cumhurbaşkanlığı ve yardımcılığı için yarışıyor. Erken genel seçim için de 25 siyasi parti ve koalisyon, 5 bin 16 aday gösterdi.

            Cumhurbaşkanı seçiminde Bulgaristan'ın komünizm sonrası 32 yıllık demokrasi tarihinde ilk kez üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Türk kökenli bir aday gösterdi.

            HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı cumhurbaşkanlığına, partinin Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili İskra Mihaylova da cumhurbaşkanı yardımcılığına aday.

            Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) 6 milyon 708 bin 189 kayıtlı seçmenin, yurt içinde 11 bin 643, yurt dışında 68 ülkede de 751 merkezde oy kullanabileceğini açıkladı.

            Çok sayıda çifte vatandaş Bulgaristan göçmeninin bulunduğu Türkiye'de 58 merkezde oy kullanılabilecek.

            Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin yanı sıra Bulgar diasporasının en kalabalık olduğu İngiltere'de 86 merkezin açılacağını duyurdu.

            Parlamentonun kararıyla seçimde yurt içinde ve yurt dışında toplam 11 bin 936 oy kullanma makinesi, seçmen sayısının az olduğu bölgelerde ise kağıt pusula kullanılacak.

            Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son dönemde etkisini artırdığı ülkede, Kovid-19 hastası veya başka sağlık sorunları olan seçmenler de seyyar sandıklara oy pusulalarını atabilecek.

            CUMHURBAŞKANI İKİNCİ TURDA SEÇİLEBİLİR

            Anketler, cumhurbaşkanı seçiminde aday 23 ikiliden sadece 3'ünün geniş destek alabileceğini gösteriyor.

            Kamuoyu araştırmalarına göre Rusya yanlısı, eski Komünist Parti çizgisinde siyaset yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin aday gösterdiği Sofya Üniversitesi Rektörü Profesör Anastas Gercikov en favori cumhurbaşkanı adayları.

            İlk turda oyların yüzde 46,8'ini alması beklenen Radev'in, ilk turda yüzde 24,4 oy oranına ulaşması beklenen Gercikov ile 21 Kasım'daki ikinci turda karşılaşması öngörülüyor.

            Anketler, HÖH lideri Karadayı'nın da cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 9,9'unu alabileceğini ortaya koyuyor.

            PARLAMENTOYA 6 GÜÇ GİREBİLİR

            Anketlere göre, erken genel seçimlerde parlamentoya girmek için gereken yüzde 4 barajını sadece 6 siyasi güç geçebilecek.

            Ülkede 10 yılı aşkın süre başbakanlık yapan Borisov'un GERB partisinin, kemikleşmiş seçmen desteğiyle oyların yüzde 23'ünü alarak yeni parlamentoda en büyük parti konumunu elde etmesi bekleniyor.

            Kamuoyu araştırmaları ayrıca BSP, HÖH partilerinin yanı sıra yeni kurulan Değişime Devam (PP), şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) ve kent soylu sağ görüşlülerin oluşturduğu Demokratik Bulgaristan (DB) partisinin yeni mecliste yer bulabileceğini gösteriyor.

            Bulgaristan'da popülist çizgide siyaset yürüten ırkçı ve aşırı milliyetçi güçlerin ise barajın altıda kalmaları öngörülüyor.

            Siyasi gözlemciler, makineyle oy verme zorunluluğunun yaşlı ve eğitim seviyesi düşük seçmenlerin zorlanmasına yol açacağını ve yeni parlamentoda hükümetin kurulması için en az 4 gücün koalisyon kurması gerekebileceğini savunuyor.

            Kovid-19 salgınında sandık başına gitmekten çekinen seçmenler, 11 Temmuz'daki son erken seçimlerde yüzde 42,19 ile seçime düşük katılım göstermişti.

            Son iki seçimden sonra oluşan parlamentolarda güç çekişmesi ve çalışmaların seçmenlerin beklentilerini düşürdüğü, son 4 aylık dönemde de Cumhurbaşkanı Radev'in kurduğu teknokratlar hükümetinin özellikle Kovid-19 kriziyle mücadeledeki başarısızlığının seçmenlerin moralini bozduğu ifade ediliyor.
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            Haberler Güncel Bulgaristan seçim sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Türk cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı kimdir, kaç yaşında, nereli?
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