Bulgaristan seçim sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Türk cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı kimdir, kaç yaşında, nereli?

SEÇİME SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE YOĞUN BİR KATILIM OLDU

Edirne'de çifte vatandaşlar, Bulgaristan Başkonsolosluğu ile 75. Yıl İlkokulu'nda iki sandıkta oylarını kullandı. Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi. Oyunu kullanan vatandaşlardan Ayşe Uyar (65), seçimlerin özellikle Bulgaristan'da yaşayan Türkler için hayırlı olmasını diledi.

Bulgaristan'da zamanında Türklerin çok büyük sıkıntılar çektiğini dile getiren Uyar, "Türkçe konuşturmadılar. Hep Bulgarca yazmamızı istediler. Biz bunlar için de çalıştık. Şimdi haklarımızı almak için oyumuzu kullanıyoruz. İnşallah haklarımızı alırız." dedi.

Kırklareli'nde yaşayan çifte vatandaşlar Kırklareli TOBB Anadolu Lisesi'nde sandık başına gitti. Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, gazetecilere, Türkiye'de 126 sandıkta oy kullanıldığını anımsattı.

Seçime sabahın erken saatlerinde yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Ateş, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.