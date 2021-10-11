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    Yeşil Kalkınma Devrimi içeriği ne? Yeşil Kalkınma Devrimi nedir?

    Yeşil Kalkınma Devrimi nedir? Yeşil Kalkınma Devrimi içeriği ne? soruları Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları sonrası araştırılmaya başlandı. Günlerdir beklenen Kabine Toplantısını yapıldı. Başkan Erdoğan toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Yeşil Kalkınma Devrimi açıklamaları vatandaşların dikkatini çekti. İşte Yeşil Kalkınma Devrimi hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Yeşil Kalkınma Devrimi nedir?

    Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı bugünkü Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan'ın açıklamalarındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Ekim Kabine Toplantısı sonrası Yeşil Kalkınma Devrimi hakkında açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar da Yeşil Kalkınma Devrimi nedir? Yeşil Kalkınma Devrimi içeriği ne? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

    YEŞİL KALKINMA DEVRİMİ NEDİR?

    Bir sürdir yaşanan ekonomik krizler, iklim değişikliği gibi çevresel ve ekonomik problemler, sürdürülebilir kalkınma çerçevesi altında yeşil büyüme, yeşil ekonomi, düşük karbonlu ekonomi, sürdürülebilir üretim ve tüketim gibi kavramları ortaya çıkardı.

    OECD, UNEP "Yeşil büyüme" veya "yeşil ekonomi" kavramı çevresel iyileştirmelere katkı sağlayan mal ve hizmetlerin yatırım ve tüketimini önceliklendiren bir anlayış olarak tanımlıyot.

    Bu bakış açısıyla çevresel sürdürülebilirliğe bir yandan katlı sağlanıyor bir yandan da ekonomik gelişme, gelir artışı, istihdam ve fakirliğin azaltılmasını hedefleniyor. Çevreci yatırımlarla sağlanacak faydaların daha net ortaya konulması ile, özellikle ekonomik kriz sonrası oluşabilecek isteksizliğin bertaraf edilmesi de amaçlanıyor. Avrupa Birliği de yeşil ekonominin sürdürülebilir üretim tüketim, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı ile yeni iş imkânlarının yaratılmasının insan refahının artırılmasıyla yakından ilişkili olduğunu öne sürüyor.

    Fakat genel anlamda yeşil ekonomi kavramının neyi kapsadığı net olarak belirlenmediği gibi üzerinde uzlaşılmış bir tanım da bulunmuyor. Dolayısıyla ülkeler özgün koşulları çerçevesinde kendilerine özel tanımları ortaya koyuyor.

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