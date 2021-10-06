Rebiülevvel ayının gelmesiyle İslam alemi açısından önemli olan bu ay hakkında araştırmalar arttı. Vatandaşlar bugün idrak edilmeye başlanılan Rebiülevvel ayı hakkında bilgileri öğrenmek istiyor. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer aylarının ardından Rebiülevvel ayı geliyor. Peki Rebiülevvel ayı nedir, ne zaman 2021? Rebiülevvel ayında hangi ibadetler yapılır? Rebiülevvel ayı fazileti ve önemi nedir? Rebiülevvel ayında edilecek dualar, çekilecek zikirler nelerdir? Rebiülevvel ayında ne oldu?

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Rebiülevvel ayı bugün yani 7 Ekim 2021 Perşembe günü idrak edilecek. Rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak edilecek. Rebiülevvel ayı bu yıl 5 Kasım tarihinde sona erecek.

REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?

Rebiülevvel ayının 12. gecesinde âlemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri, peygamberler peygamberi, seyyidel evvelin vel ahirin, hatemen nebiyyin vel mürselin olan Peygamber (s.a.v) Efendimiz doğmuştur. Bu önemli ayda dualar edilir, namaz ibadeti yerine getirilir.

REBİÜLEVVEL AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ!

Kamerî ayların üçüncüsü; Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Rebiülevvel ayı müslümanlar için önemli bir gelişmenin yaşadığı aydır. İslam aleminin Peygamber'i Hz.Muhammed (s.a.v) doğumu bu ayda gerçekleşmiştir. mübarek ayda kutlayacağız. Dini olarak öneme sahip olan bu ayı en hayırlısıyla geçirmek önemlidir. Mevlid kavramı sözlükte "doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı" anlamlarına gelmektedir. Mevlid Arapça'da "ve-le-de" kökünden türetilmiş bir kavramdır.