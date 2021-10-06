Rebiülevvel ayının gelmesiyle İslam alemi açısından önemli olan bu ay hakkında araştırmalar arttı. Vatandaşlar bugün idrak edilmeye başlanılan Rebiülevvel ayı hakkında bilgileri öğrenmek istiyor. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer aylarının ardından Rebiülevvel ayı geliyor. Peki Rebiülevvel ayı nedir, ne zaman 2021? Rebiülevvel ayında hangi ibadetler yapılır? Rebiülevvel ayı fazileti ve önemi nedir? Rebiülevvel ayında edilecek dualar, çekilecek zikirler nelerdir? Rebiülevvel ayında ne oldu?
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?
Rebiülevvel ayı bugün yani 7 Ekim 2021 Perşembe günü idrak edilecek. Rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak edilecek. Rebiülevvel ayı bu yıl 5 Kasım tarihinde sona erecek.
REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?
Rebiülevvel ayının 12. gecesinde âlemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri, peygamberler peygamberi, seyyidel evvelin vel ahirin, hatemen nebiyyin vel mürselin olan Peygamber (s.a.v) Efendimiz doğmuştur. Bu önemli ayda dualar edilir, namaz ibadeti yerine getirilir.
REBİÜLEVVEL AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ!
Kamerî ayların üçüncüsü; Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Rebiülevvel ayı müslümanlar için önemli bir gelişmenin yaşadığı aydır. İslam aleminin Peygamber'i Hz.Muhammed (s.a.v) doğumu bu ayda gerçekleşmiştir. mübarek ayda kutlayacağız. Dini olarak öneme sahip olan bu ayı en hayırlısıyla geçirmek önemlidir. Mevlid kavramı sözlükte "doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı" anlamlarına gelmektedir. Mevlid Arapça'da "ve-le-de" kökünden türetilmiş bir kavramdır.
REBİÜLEVVEL AYIDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?
*En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.
Rebiülevvel ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler
*İki Rekat Sünnet: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.
Rebiülevvel Ayının On İkinci Gecesi yapılması gerekenler
İki Rekat namaz kılınır. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.
Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.
Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur.
* Rebiülevvelayında bolca salavat getirilmelidir.
*Tesbih namazı kılınmalıdır. Tesbih namazının niyeti:
*Bu gece kılınacak tesbih namazına şu şekilde niyet edinilebilir; "Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle, Allâhü Ekber."
*100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)
*500 Salavat-ı Şerif getirmek. Hz. Muhammed S.A.V.'i anmak.
* Bu ayda Kuran okunmalıdır.
*Kelime-i Şahadet getirmek
*Estağfurullah çekmek.
*Fatiha suresini okumak.
*Amenerrasulü'nü okumak
*Bol bol ihlas suresini okumak yapılabilecek ibadetler arasında yer almaktadır.