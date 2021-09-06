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    • 06.09.2021 07:52
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    • 06.09.2021 07:52
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    SON DAKİKA: İstanbul'da okullar açıldı trafik yoğunluğu başladı

    Son dakika haberi! İstanbul’da okullarında açılmasıyla birlikte erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Trafik haritasına göre saat 07.48 itibariyle yoğunluk yüzde 58 olarak ölçüldü.

    İHA
    Yola çıkacaklar dikkat! Okullar açıldı trafik durdu

    İstanbul'da okullarında açılmasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.


    Okulların da açılmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Hem okula yetişmeye çalışan öğrenciler hem de haftanın ilk gününde işe giden araç sürücüleri yollara döküldü.



    DURMA NOKTASINA GELDİ
    Sabah saatlerinde etkili olan yağışlarla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki her iki istikamette de trafik yer yer durma noktasına geldi.

        İBB trafik haritasına göre saat 07.48 itibariyle yoğunluk yüzde 58 olarak ölçüldü.

        Trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.

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