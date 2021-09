Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: 5 yangın söndürme uçağı alınacak

'MESELE UÇAK MESELESİ OLSAYDI, UÇAK ÜRETİCİSİ ABD KENDİ YANGINLARINI SÖNDÜRÜRDÜ'

Yangın bir afettir ülkelerin bununla ilgili başarılı veyahut başarısız addedilmesi oralarda siyasi münazara olmuyor. Biz bu ülkelerin mücadele etmediği koşullarda mücadele edip bitmesi gerekenden çok kısa sürede bitirdik yangını.

Eğer mesele uçak meselesi olsaydı ABD uçak üreticisi bir ülke. Bizi atladığımız konu var. Orman kahramanlarımız bizim orman teşkilatımızın dünyada eşi benzeri yoktur. Kalabalık bir teşkilattır. Bizim kara gücümüz gibi vurucu bir güç birçok ülkede yok. Eşi benzeri olmamasının sebebi bu.



MİLAS YANGININDA ÇOK BÜYÜK ALEV TOPLARIYLA KARŞILAŞTIK

Orman teşkilatı, ordu ve polis teşkilatının ardından en çok şehit veren kurumdur. Bir savaşa girdiğiniz zaman karşınızda insan var sizden korkuyor ama yangın ile mücadele ettiğiniz zaman karşınızda insan yok sizden korkmuyor ve üzerinize geliyor. 500 metre alev topları gördük sahada rüzgarın etkisiyle. Milas yangınında çok büyük alev toplarıyla karşılaştık.

Farklı günlerde farklı şehitler verdik 8 şehidimiz var sonra uçağımız düştü. Maalesef ben teşkilatım adına çok üzgünüm. Bu konuda gerçekten kamuoyunun sağduyulu olmasını beklerdim Ben de isterdim ki onları alkışlayalım. Ben de isterdim ki küreğini yastık yapan 5-10 dakika dinlenerek kardeşlerimizin yanında olayım. Halkımızın önemli kısmı destek oldu ama önemli bir kısmı da bundan imtina etti. İnsan unsur çok önemli.

Şu anda onların vefatları üzerinden bir konuşma yapmak istemiyorum kaza kırım raporunun bize gelmesini bekliyorum. Pilot veyahut pilotaj veyahut mekanik arıza ilk emareler bir pilotaj hatasının olduğunu gösteriyor.

İHA'LAR YANGINDA NASIL KULLANILDI?

* İHA'ların hikayesine geleyim. Orman teşkilatımız başarılı 2019 yangınında orman teşkilatımız yangınla ilgili çalışmaların yürütürken çeşitli gözlemler yaptım. Stratejik ve vizyoner bir yaklaşım beklemek lazım. Olmayan buraya katkı sunulabilecek ne varı düşünerek yola çıktım. Bölge müdürümüz yönetim helikopteri ile yukarı çıkıyoruz. Yangına bakıyoruz. Elimizde telsiz aşağıdaki araçtakilerle konuşuyoruz. Buradaki yangın büyüme odağında gibi. Konvansiyonel yöntem. Bizim helikopterlerimiz gece iniyor. Karar ekipleri gece mücadeleye devam ediyor. Büyük bakış açısını gece kaybettiğimizden dolayı termal gözlerle bize yukarıdan bakacak bir şey lazım. Sonra benim aklıma geldi neden İHA'ları kullanmıyoruz.



* Geçen yıl 1 İHA ile deneme olarak başladık. İHA'ların 700'ün üzerinde orman kulemiz var buradan ormanları gözetliyoruz. Gece bize aynen gündüzmüş gibi sevk ve idare kabiliyeti veriyor. Karargah merkezimizle biz diyoruz ki şurada alevler var. Odakları İHA'!dan işaretliyoruz. Bu dönem 9 İHA kullandık. Bizim sabit olarak sürekli olarak hizmet adlığımız 4 tane İHA'mız var. Ana amaç şu; bütüncül resmi gece boyunca da takip etmek. Yangınlar genelde öğleden sonra başlıyor. Eğer büyüyecek bir yangınsa yangının etrafını sarmanız hepsi zaman alıyor. Geceye döndükten sonra kara ekipleri gördüğünün ötesinde bir mücadele vermesi gerekiyor. 7/24 uçan 4 tane İHA var. Eğer bu sistemlerimiz olmasaydı bu dönemde savaşma ihtimalimiz çok daha düşük olacaktı.

* Bizim için ekimin sonuna kadar alarm bitmez. Bizim için başarı yangının çıkmamasıdır. Ne kadar az yangın çıkarsa o kadar iyidir. Hala riskli bir dönemdeyiz ama asıl riskli dönemi geride bırakıyoruz diyebiliriz. Mevsim itibariyle sıcak nemin düşük olduğu rüzgarın hızlı olduğu dönemi geride bıraktığımız söyleyebilirim. Orman idaresinde rahatlama ancak sezonun sonunda olur. Gün geçtikçe şartlar biraz daha iyiye doğru gider. Dönem 1 Temmuz'da başlar, Ekim ayına kadar takip etmek lazım.



"YANAN ALANLARDA YAPILAŞMA OLMAYACAK"

150 bin hektarlık alanda herhangi bir yapılaşma asla olmayacak. Anayasanın 169. maddesi ormanlık alanlar daraltılamaz. Anayasa bunu garanti altına almış.

Bir otel tahsisi için yangının çıkması otel tahsisine faydası yoktur aksine bu işin karşısındadır. Tahsisi engeller. Anayasadan kaynaklı anayasa garantisi altındadır. Asla yanmış bir yer turizm yeri olmaz. 150 bin hektarlık alanda herhangi bir yapılaşmaya asla müsaade edilmeyecek. Bir yönetim değişse bile asla yapamaz. Mesele siyasi iktidar meselesi değildir. Anayasa değişmediği sürece bu böyledir.

TÜRKİYE'DE SEL FELAKETİ

Yapılması gereken şu. Taşkın yatağı olmadığı yere dere gelebilir. Bununla ilgili hiçbir istatistik de olmayabilir. Böyle zamanlarda vatandaşın teyakkuzda olması önemli. Biz aynı yangında olduğu gibi buralarda da gerekeni yapacağız. Böyle debiler için hazırlık yapıp, yukarı havzalarda bu suları tutmak.

Tomrukların sele etkisi ne oldu?

2013 yılında bu depo açılıyor, 2017'de bunun kaldırılması konuşuluyor. Fakat orman köylüleri ekmeklerini buradan kazandıkları için çok büyük bir itiraz çıkıyor ve bu deponun kaldırılmamasına karar veriliyor. Ben böyle bir hata ikinci defa yaşanmasın dedim. Ama orası siyasi itirazların geldiğini gördük. Emniyetli bir çözüm bulunmadığı sürece burası taşınacak.

Bu itirazlarda şu var. Biraz çabuk unutuyoruz. Arhavi'de caddeler sokaklar pırıl pırıl yapıldı. Bir uyarı daha yapıldı, yağış gelecek diye. Dedik ki 'Değerli belediye başkanı, derenin üstü kapalı. Açtırmamız gerekiyor.' 'Aman' dedi 'Oraya dokunmayalım.' Ertesi gün yine o temizlenen yerlere su bastı o zaman ikna oldu.

Yerel yönetimler bazen böyle düşünebiliyor.

Her şeyi de yapsak, önce kendimizi korumamız gerekiyor. Beklenmedik her an her saniye gelebilir. Candan daha kıymetli bir şey yok.