SON DAKİKA: Her orman yangınında köpürtülmek istenen algı! THK'nın antika uçakları neden kullanılmıyor? İşte gerçekler

YANGINLARA AĞIRLIKLI OLARAK HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, yangın alanına müdahalede daha fazla su taşımasından dolayı uçak yerine helikopter kullanımını tercih ediyor.

SADECE DÜN MÜDAHALEDE 3 UÇAK, 29 HELİKOPTER, 458 ARAZÖZ VE 1832 PERSONEL GÖREV ALDI

Sadece dün yangınları kontrol altına almak için 3 uçak, 29 helikopter, 458 arazöz ve 1832 personel görev aldığı açıklandı.

HELİKOPTERLERİN SU TAŞIMA KAPASİTESİ 2,5 TON

Türkiye'de ve dünyada orman yangınlarıyla mücadelede çoğunlukla K-32 ve Mi-8 cinsi yangın söndürme helikopterleri kullanılıyor. Bu helikopterlerin su taşıma kapasitesi 2,5 ton.