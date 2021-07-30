SON DAKİKA: Her orman yangınında köpürtülmek istenen algı! THK'nın antika uçakları neden kullanılmıyor? İşte gerçekler

Türkiye'de her yıl meydana gelen orman yangınlarıyla birlikte "THK uçakları kullanılmıyor, helikopterler yetersiz kalıyor. THK uçakları kullanılsa orman yangınları daha çabuk söndürülür" gibi söylemlerle yaratılan algıyla Türkiye'nin orman yangınlarına karşı bilerek mücadele etmediği ve yetersiz kaldığı üzerinden algı yaratılıyor.
Başkan Erdoğan'dan muhalefete 'THK' yanıtı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu konuda yaptıkları açıklamalarla neden THK uçakları yerine helikopterlerin tercih edildiğini Rusya'dan neden uçak kiralandığını açıkladı.
Bununla birlikte konunun uzmanları da uçaklarla helikopterlerin orman yangınlarına karşı farkını açık bir şekilde ortaya koydu.
İşte Başkan Erdoğan'ın THK uçaklarının neden kullanılmadığını anlattığı açıklamaları:
Her yangında aynı yalan! THK uçakları ve helikopter farkı
"THK UÇAKLARI VARMIŞ NEYİ BİLİYORSUN"
"THK'nın uçakları varmış, neyi biliyorsun da söylüyorsun. THK'nın elinde rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok. Bunlar uyduruyorlar. Biz ise burada 45 helikopterle çalışıyoruz. Bunların yanında şu anda biz bugün itibariyle uçak sayımız 5-6'ya çıkmış vaziyette. Rusya'dan, Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var. Azerbaycan da bir amfibi uçağını gönderecek. İHA'larla bölgenin durumunu inceliyoruz."
TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ DE NEDEN HELİKOPTERLERİN KULLANILDIĞINI ANLATTI"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sabah saatlerinde yaptığı açıklamada yangınlara müdahale konusunda herhangi bir eksikliğin bulunmadığını, mücadelede son teknolojik imkanların kullanıldığını bildirdi.
Bakan Pakdemirli'den yangın söndürme uçağı açıklaması
Bir gazetecinin mücadelede kullanılan uçaklarla ilgili sorusu üzerine Pakdemirli, orman teşkilatının son teknolojiyle çalışmalara katıldığını belirtti.