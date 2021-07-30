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Başkan Erdoğan'dan muhalefete 'THK' yanıtı: THK'nın elinde buralarda kullanılabilecek uçak yok

Başkan Erdoğan'dan muhalefete 'THK' yanıtı: THK'nın elinde buralarda kullanılabilecek uçak yok
30.07.2021 14:40
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Başkan Erdoğan cuma çıkışı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Manavgat, Marmaris ve birçok ilde çıkan yangınlarla ilgili sabotaj iddialarının değerlendirildiğini belirten Başkan Erdoğan, "Soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu, bunların üstüne gidiliyor." dedi. Erdoğan, yangın bölgesinde hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini açıkladı. Ayrıca Başkan Erdoğan muhalefetin THK uçaklarıyla ilgili çarpıtma çalışmalarına 'Bunu neye göre söylüyorsunuz, THK'nın elinde buralarda kullanılabilecek uçak yok' diyerek cevap verdi.


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