Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Marmaris ve Manavgat'ta kahreden kareler: Ağaçlar küle döndü
Son iki günde Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'te ormanlık alanlar alevlere teslim oldu. Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları söndürme çalışmalarına yeniden başlarken Marmaris ve Manavgat'tan kahreden kareler gelmeye devam ediyor. İçmeler mahallesi ve çevresindeki yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi. Ortaya çıkan tablo alevlerin yuttuğu alandan geriye küle dönmüş ağaçlar, duman kaplamış bir şehir bıraktı.
30.07.2021 12:10
- Son Güncelleme: 30.07.2021 12:13