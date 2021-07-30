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Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Marmaris ve Manavgat'ta kahreden kareler: Ağaçlar küle döndü

Son iki günde Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'te ormanlık alanlar alevlere teslim oldu. Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları söndürme çalışmalarına yeniden başlarken Marmaris ve Manavgat'tan kahreden kareler gelmeye devam ediyor. İçmeler mahallesi ve çevresindeki yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi. Ortaya çıkan tablo alevlerin yuttuğu alandan geriye küle dönmüş ağaçlar, duman kaplamış bir şehir bıraktı.

30.07.2021 12:10 - Son Güncelleme: 30.07.2021 12:13
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Marmaris ve Manavgat'ta kahreden kareler: Ağaçlar küle döndü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Marmaris ve Manavgat'ta kahreden kareler: Ağaçlar küle döndü

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler Mahallesi'ne ilerledi. Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü.

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Marmaris ve Manavgat'ta kahreden kareler: Ağaçlar küle döndü

Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Marmaris ve Manavgat'ta kahreden kareler: Ağaçlar küle döndü

Bir kişinin yaşamını yitirdiği yangında, bazı otellerin tedbir amaçlı boşaltıldığı, bazı ev, araç ve iş makinelerinin de yangından zarar gördüğü öğrenildi.

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Marmaris ve Manavgat'ta kahreden kareler: Ağaçlar küle döndü

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İçmeler mahallesi ve çevresindeki yanan ormanlık alanlar dronla görüntülendi.