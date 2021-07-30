SON DAKİKA: Her orman yangınında köpürtülmek istenen algı! THK'nın antika uçakları neden kullanılmıyor? İşte gerçekler

Son dakika haberleri... Türkiye, son günlerde yanan ormanlarıyla üzülüyor. Alevlere teslim olan ağaçlar ve canlılar ise milyonları kahrediyor. Bununla birlikte geçmiş yıllarda olduğu gibi bir kez daha orman yangınlarıyla birlikte THK (Türk Hava Kurumu) uçaklarının kullanılmadığından yola çıkarak yapılan algılarla sanki alevlerle mücadele edilmiyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan muhalefetin THK uçakları algısına "THK'nın uçakları varmış, neyi biliyorsun da söylüyorsun. THK'nın elinde rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok" sözleriyle tepki gösterirken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de "Hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzında açıklamalar yapılıyor." ifadelerini kullandı. İşte THK uçakları ve kullanılan helikopterler arasındaki farklar...