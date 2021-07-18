Artan vaka sayısı tedirgin etti: Bilim Kurulu aşı olmayanların maç, tiyatro, sinema ve AVM'ye alınmamasını önerdi

Covid-19, çağın felaketi olarak tarihe geçti. Türkiye ise aldığı tedbirlerle salgına geçit vermedi. Hem tedavide hem de aşılamada dünya devi ülkeleri ezdi geçti!

Çarşamba günü yapılan Coronavirüs Bilim Kurulu toplantısında ise gündem aşılama ve Delta varyantı nedeniyle vaka sayılarının yükselmesiydi. Bilim Kurulu üyeleri aşılama oranını artırmak için maç, tiyatro, sinema ve AVM'lerin yanında kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre, dernek toplantısı gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmamasını önerdi.

Konunun, Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği belirtildi.

YÜZDE 70 OLMALI

Türkiye'de toplumun yüzde 32.3'üne yani 19 milyon 904 bin 709 kişiye iki doz aşı uygulandı. Toplumsal bağışıklık için iki doz aşı oranının yüzde 70 seviyesinde olması gerekiyor.