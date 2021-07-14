15 Temmuz eczaneler açık mı? Yarın sağlık ocakları ve hastaneler kapalı mı olacak? 15 Temmuz 2021 nöbetçi eczaneler listesi!

15 Temmuz 2021 eczaneler açık mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Hain FETÖ'nün sözde darbe girişiminin 5. yılı olan 15 Temmuz 2021 resmi tatil sayılıyor. Vatandaşlar ise '15 Temmuz 2021 hastaneler ve eczaneler açık mı, kapalı mı?' Sorusunun yanıtını araştırıyor. 2021 Resmi tatiller takvimine göre 15 Temmuz resmi tatil ve bazı işletmeler, kurumlar kapalı olacak. İşte merak edilen tüm soruların cevapları!
15 TEMMUZ ECZANELER AÇIK MI?
Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır; Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.
15 TEMMUZ SAĞLIK OCAKLARI AÇIK OLACAK MI?
Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulü çalışma programı sağlamaktadır. Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 / 12.00 saatleri arasında nöbet tutacaktır;