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    • 04.07.2021 15:27
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    • 04.07.2021 15:27
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    E Okul MEB giriş ile 2021 LGS lise taban puanları! LGS okulların YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması ve taban, tavan puanı sorgulama

    MEB takvimine göre yarın itibarıyla başlayacak olan LGS tercih maratonu öncesi milyonlarca öğrenci 2021 Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri suretiyle lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları gibi detayları araştırıyor. Aldıkları puanları göz önüne alarak tercihlerini gerçekleştirecek olan adaylar bu kapsamda "e-Okul 2021 LGS tercih kılavuzu ile lise tercihleri ne süre başlıyor, nasıl yapılır?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Yayımlanan tercih kılavuzuna göre, 5-16 Temmuz tarihleri aralığında adaylar lise taban puanları ile işlemlerini tamamlayacak. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Balıkesir, Kütahya, Bursa, Edirne, Konya, Kayseri ve diğer illerdeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 yılında kaç olacak?

    takvim.com.tr
    LGS okulların yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması ve taban, tavan puanı sorgulama

    2021 yılında lise taban puanları ve il il liselerin yüzdelik puanları nasıl olacak? 2021 nitelikli lise yüzdelik dilim puanları tablosu açıklandığında haberimizde olacak. Yüzdelik dilim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın imtihan sonuçlarına göre değerlendirme kriterleri arasında mühim bir yer tutmaktadır. Yüzdelik dilim, öğrencinin ülke çapında ya da varolduğu kentte kaçıncı sırada olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir. Örneğin, 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği bir imtihanda 104 binlik bir sıralamaya sahip olan öğrenci ülke çapında yüzde 8'lik dilimde yer almaktadır. MEB, kılavuzu yayımlarken E Okul LGS lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açacak. LGS tercih robotu ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    LGS tercih işlemleri 5 - 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak. Öte yandan 26 Temmuz'da LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar açıklanacak.

    LGS TERCİH ROBOTU 2021

    MEB, kılavuzu yayımlarken E Okul LGS lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açacak. LGS tercih robotu ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.

    LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

    LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

    Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.

    E OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    E OKUL VBS GİRİŞ EKRANI!

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri bugün(18 Haziran) e-Okul'dan erişime açıldı. Öğrenciler e-okul.meb.gov.tr sayfasından VBS sistemi aracılığı ile görüntüleyebiliyorlar.

    İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri kısa bir süre sonra elektronik ortamda erişime açıldı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

    e-Okul VBS sistemi ile aşağıda yer alan tüm hizmetlere kolayca ulaşabilirsiniz. e-Okul hesabına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetleri hem öğrenciler hem de veliler kullanabilmektedirler.

    e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de not görüntüleme ekranıdır. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebiliyor.

    COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. Bu kapsamda e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açılacak.

    Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek. Karnelerin dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

        LGS TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        LGS sonuçları açıklandı. Lise taban puanlarının ise eş zamanlı olarak e okul sistemi üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki link üzerinden detaylara erişebilirsiniz...

        2021 LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

        LİSELER KAÇ PUANLA ALIYOR?

        En iyi okullara girmek için adayların birbiriyle yarıştığı LGS'de yüzdelik dilim büyük bir yer tutuyor. Adayların puanları kadar hangi yüzdelik dilim içinde yer aldıkları de önem teşkil ediyor. Buna göre, 0,03 yüzdelik dilimdeki bir öğrenci ülkenin en iyi okullarında eğitim görme hakkına sahip oluyor. Tüm anadolu liseleri taban puan ile birlikte en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini de açıklıyor.

        SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

        Sınavsız mahalli yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının avantajı ve okula özürsüz devamsızlık oluşturulan gün adedinin azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması halinde sırayla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki sene sonu başarı puanı avantajıne bakılacak.

        YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye temel puan ile imtihana giren bütün öğrencilerin içersinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

        Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, adedi ile bir miktar kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 adediyla çarpılması ve imtihana giren toplam öğrenci adedina bölünmesidir.

        Örnek vermek gerek görülürse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci imtihana giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre devamlı farklılık gösterse de okula giriş amacıyla asıl lüzumlu olan değerin imtihan sıralaması bulunduğu bundan dolayı yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

        Yüzdelik dilim, imtihana giren adayın imtihan neticesinde aldığı puan ile imtihana giren bütün öğrencilerin bir miktara oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim imtihan netice belgesinde il ve ülke çapında olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

        İl geneli hesaba katılarak belirtiler yüzdelik dilim, o öğrenciyle eş güdümlü aynı ilde imtihana giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke çapında hesaplanan yüzdelik dilim ise bütün ülkedeki öğrenci adedi hesabı dahil edilerek açıklanır.

            YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

            Yüzdelik dilim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sonuçlarına göre değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yüzdelik dilim, öğrencinin ülke genelinde ya da bulunduğu şehirde kaçıncı sırada olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir. Örneğin, 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği bir sınavda 104 binlik bir sıralamaya sahip olan öğrenci ülke genelinde yüzde 8'lik dilimde yer almaktadır.
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            Haberler Güncel E Okul MEB giriş ile 2021 LGS lise taban puanları! LGS okulların YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması ve taban, tavan puanı sorgulama