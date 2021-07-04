MEB 2021 LGS tercih robotu lise tercihleri nasıl, nereden yapılır? E Okul VBS öğrenci girişi ile lise tercih ekranı!

E Okul VBS öğrenci girişi ile lise tercih ekranı: Liseye Geçiş Sistemi kapsamında lise seçimleri alınmaya başlayacak. Yüz binlerce öğrenci, ilk gününden LGS seçimleri amacıyla işlemlerini yapar iken neticeleri da beklemeye koyuldu. Bu noktada, 'MEB 2021 LGS tercih robotu lise tercihleri nasıl, nereden yapılır? sorusunun cevabı merak hususu oldu. MEB'in duyurduğu tercih kılavuzu LGS tercih neticelerinın açıklanacağı tarih de duyuruldu. Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
LGS tercih işlemleri 5 - 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak. Öte yandan 26 Temmuz'da LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar açıklanacak.
LGS TERCİH ROBOTU 2021
MEB, kılavuzu yayımlarken E Okul LGS lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açacak. LGS tercih robotu ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.
LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.