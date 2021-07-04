MEB LGS tercih kılavuzu 2021 robotu: İl il lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri! 5 Temmuz lise taban puanları!

MEB takvimine göre bugün itibarıyla başlayacak olan LGS tercih maratonu evveli milyonlarca öğrenci 2021 Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri amacıyla lise Taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları gibi detayları araştırıyor. Aldıkları puanları göz önüne alarak seçimlerini gerçekleştirecek olan adaylar bu kapsamda "e-Okul 2021 LGS tercih kılavuzu ile lise seçimleri ne vakit başlıyor, nasıl yapılır?" şeklindeki suallere cevap aramaya başladı. Yayımlanan tercih kılavuzuna göre, 5-16 Temmuz tarihleri aralığında adaylar lise taban puanları ile işlemlerini tamamlayacak. Buna göre; LGS seçimleri nasıl yapılır, ne vakit başlıyor ve bitiyor? İşte Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri amacıyla lise Taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları ve tercih kılavuzunda yer alan detaylar…
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
LGS tercih işlemleri 5 - 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak. Öte yandan 26 Temmuz'da LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar açıklanacak.
LGS TERCİH ROBOTU 2021
MEB, kılavuzu yayımlarken E Okul LGS lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açacak. LGS tercih robotu ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.
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LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.