Ünlü deprem profesörü Halit Demir'e dolandırıcı şoku! 20 milyon lirası böyle buhar oldu





DOLANDIRILDIM ŞİKAYETİ

Büyük bir şok yaşayan Demir ailesi, yaşadıkları şoku atlattıktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Cevdet Düz tarafından dolandırıldıklarını ileri süren Demir ailesi, kendisini gayrimenkul uzmanı olarak tanıtan Düz'ün kartvizit bastırıp, site kurarak kendisine avukat imajı verdiklerini bu nedenle güven duyduklarını anlattı.

Gayrimenkullerinin vekaletname kapsamında satılmış olsa dahi herhangi bir ücret almadıklarını belirtti. Kendisini dolandıran Cevdet Düz'ün avukatlık kanununu da ihlal ettiğini iddia eden ünlü profesörün ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.