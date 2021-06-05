Türk bilim insanları, sayısız araştırmaya imza attı. Başarılarıyla göğsümüzü kabarttı. Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Toner, çağın vebası kansere odaklandı.

Tıpta çığır açtı. Her hastalığın kan yolu ile tespit edilebileceğini söyleyen Prof. Dr. Toner, 3 saniye içinde 100 milyar hücre içinden kanserli hücreyi bulan bir teknik geliştirdiğini açıkladı. Bir diğer gururumuz Dr. Hande Özdinler ise yaptığı çalışmalar ile Harvard Sinir Sistemi Onarım Merkezi'nden ödül aldı.

Dr. Hande Özdinler ve ekibi İngiliz fizikçi Stephen Hawking ile bilenen ALS hastalığı üzerinde çalıştı. Lyrica ilacının mucidi Dr. Richard Silverman ile birlikte beyinde ölen motor nöronları iyileştiren ilk kimyasal maddeyi ortaya çıkardı. NU-9 isimli bu madde ile ölen motor nöronlarını 60 günlük bir tedavi sonrası sağlıklı nöronlar haline getirmeyi başardı.

"Üst motor nöronları hareketleri başlatmaktan ve iletmekten sorumludur. Ve bunların hasar görmesi ALS'nin ilk evrelerinde ortaya çıkar. Hastaların bu durumlarını düzeltecek bir tedavi seçeneği yok. Bizler sağlığını yitiren bu üst motor nöron hasarlanmasını giderecek ilk kimyasal maddeyi bulduk" açıklaması yaptı. Çalışma, 23 Şubat'ta Clinical and Translational Medicine dergisinde yayımlandı.