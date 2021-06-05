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    Türk bilim insanları göğsümüzü kabarttı: Prof. Dr. ve  Dr. araştırmalarıyla ödül aldı

    Türk bilim insanları göğsümüzü kabarttı. Prof. Dr. kanserli hücreleri 3 saniyede tespit eden sisteme imza attı. Dr. ise üzerine yoğunlaştı. 60 günlük tedaviyle hastalığı durdurmayı başardı.

    Başarıya hekim

    Türk bilim insanları, sayısız araştırmaya imza attı. Başarılarıyla göğsümüzü kabarttı. Öğretim Üyesi Prof. Dr. , çağın vebası kansere odaklandı.

    Tıpta çığır açtı. Her hastalığın kan yolu ile tespit edilebileceğini söyleyen Prof. Dr. Toner, 3 saniye içinde 100 milyar hücre içinden kanserli hücreyi bulan bir teknik geliştirdiğini açıkladı. Bir diğer gururumuz Dr. Hande Özdinler ise yaptığı çalışmalar ile 'nden ödül aldı.

    Dr. Hande Özdinler ve ekibi fizikçi ile bilenen hastalığı üzerinde çalıştı. ilacının mucidi Dr. ile birlikte beyinde ölen motor nöronları iyileştiren ilk kimyasal maddeyi ortaya çıkardı. NU-9 isimli bu madde ile ölen motor nöronlarını 60 günlük bir tedavi sonrası sağlıklı nöronlar haline getirmeyi başardı.

    "Üst motor nöronları hareketleri başlatmaktan ve iletmekten sorumludur. Ve bunların hasar görmesi ALS'nin ilk evrelerinde ortaya çıkar. Hastaların bu durumlarını düzeltecek bir tedavi seçeneği yok. Bizler sağlığını yitiren bu üst motor nöron hasarlanmasını giderecek ilk kimyasal maddeyi bulduk" açıklaması yaptı. Çalışma, 23 Şubat'ta dergisinde yayımlandı.

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    Haberler Güncel Türk bilim insanları göğsümüzü kabarttı: Prof. Dr. Mehmet Toner ve  Dr. Hande Özdinler araştırmalarıyla ödül aldı