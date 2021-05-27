Arama motorları üzerinden Üst geçit nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK'ya göre üst geçit ayrı mı birleşik mi yazılır? Sorgulamaları sıklıkla yapılıyor. TDK sözlüğünde kelimelerin nasıl yazıldığı merak edilerek bakılıyor ve özellikle iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan kelimenin nasıl yazıldığı araştırılıyor. Günlük hayatta çok sık kullanılan üst geçit kelimesinin doğru kullanımı...
TDK'YA GÖRE ÜST GEÇİT NASIL YAZILIR?
Üstgeçit (Yanlış kullanım)
Üst geçit ✓ (Doğru kullanım)
Türk Dil Kurumu'na göre Üst geçit kelimesinin anlamı:
isimTrafik akışını kesmemek için bir yolun üstünden geçirilen köprü biçiminde üstü açık geçit.
Cümle içinde örnek doğru kullanımı:
Üst geçitten geçmelisin.