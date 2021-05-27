Arama motorları üzerinden Üst geçit nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK'ya göre üst geçit ayrı mı birleşik mi yazılır? Sorgulamaları sıklıkla yapılıyor. TDK sözlüğünde kelimelerin nasıl yazıldığı merak edilerek bakılıyor ve özellikle iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan kelimenin nasıl yazıldığı araştırılıyor. Günlük hayatta çok sık kullanılan üst geçit kelimesinin doğru kullanımı...