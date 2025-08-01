Elazığ'da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!

Elazığ'da bir maden ocağında göçük meydana geldi.
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GÖÇÜKTEN ACI HABER
Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyünde faaliyet gösteren maden işletmesinde meydana gelen göçükte mahsur kalan işçinin 4 çocuk babası Hasan Coşkun (45) olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışmasıyla, Coşkun’un cansız bedenine ulaşıldı. Coşkun’un cenazesinin madenden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
VALİLİK: ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR
Elazığ Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, olaya ilişkin adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, “İlimiz Palu ilçesi Kayaönü köyünde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde, sabah saatlerinde meydana gelen göçükte bir işçimiz göçük altında kalmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerin aralıksız yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda, maalesef işçimizin hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Bu acı kayıp hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR
Vali Numan Hatipoğlu, olay yerine gelerek göçük altında kalan işçinin kurtarılması için yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Hatipoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Palu'nun Kayaönü köyünde bulunan krom madeninde sabah saatlerinde göçük meydana geldiğini belirterek, "Göçük altında şu an itibarıyla 1 işçi bulunuyor. Göçükten ilk anda 3 işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Dileğimiz vatandaşımızın canlı olarak kurtarılmasıdır." dedi.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızla AFAD ve UMKE ekiplerinin sevk edildiğini belirten Hatipoğlu, ilde faaliyet yürüten Eti Krom'a ait tahlisiye ekibinin de olay yerinde çalışma yürüttüğünü söyledi.
Hatipoğlu, şunları kaydetti:
"Tahlisiye ekipleri biliyorsunuz maden göçüklerinde çok önemli görevler yürütür. Hem tahkimat yaparak hem de güvenilir şekilde ilerleyerek göçük altında kalan vatandaşımızı kurtarmak için çalışırlar. Bu anlamda da tahlisiye ekiplerimiz 23 kişiyle içerde. AFAD, UMKE ve diğer ekiplerimize bağlı yaklaşık 80 kişi de olaya müdahale ediyor. Tüm duamız ve umudumuz vatandaşımızın canlı kurtarılması doğrultusunda. İlimize ve ilçemize geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyorum."
3 İŞÇİ KURTARILDI
Göçük altındaki işçiyle temas kurulduğu iddia edildi. A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 3 işçinin kurtarıldığını, 1'inin göçük altında olduğunu ifade etti. İşçiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğin bildirdi.
BİR İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Palu'nun Kayaönü köyünde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde 09.54 sıralarında göçük meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, "1 işçi göçük altında kalmıştır. Olayın hemen ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, göçük altında kalan işçiye ulaşılması için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir." ifadesine yer verildi.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.
İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.