Elazığ'da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR

Vali Numan Hatipoğlu, olay yerine gelerek göçük altında kalan işçinin kurtarılması için yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Hatipoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Palu'nun Kayaönü köyünde bulunan krom madeninde sabah saatlerinde göçük meydana geldiğini belirterek, "Göçük altında şu an itibarıyla 1 işçi bulunuyor. Göçükten ilk anda 3 işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Dileğimiz vatandaşımızın canlı olarak kurtarılmasıdır." dedi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızla AFAD ve UMKE ekiplerinin sevk edildiğini belirten Hatipoğlu, ilde faaliyet yürüten Eti Krom'a ait tahlisiye ekibinin de olay yerinde çalışma yürüttüğünü söyledi.

Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Tahlisiye ekipleri biliyorsunuz maden göçüklerinde çok önemli görevler yürütür. Hem tahkimat yaparak hem de güvenilir şekilde ilerleyerek göçük altında kalan vatandaşımızı kurtarmak için çalışırlar. Bu anlamda da tahlisiye ekiplerimiz 23 kişiyle içerde. AFAD, UMKE ve diğer ekiplerimize bağlı yaklaşık 80 kişi de olaya müdahale ediyor. Tüm duamız ve umudumuz vatandaşımızın canlı kurtarılması doğrultusunda. İlimize ve ilçemize geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyorum."