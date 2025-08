Başkan Erdoğan'dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda önemli açıklamalar! "Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz"

Erdoğan, Gazze'deki vahşete ilk günden itibaren en güçlü tepki veren ülkenin Türkiye, mazlumların hakkını korkusuzca savunan hükümetin Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olduğunu belirtti. Erdoğan, terör devleti İsrail'in karşısında dimdik duran iktidarın da kendi iktidarları olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Şunu sizin ve ailelerinizin özellikle bilmesini isterim; Gazze'deki kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. 101 bin tonu aşan insani yardımlarımızla kardeşlerimizin yanında olduk. İsrail ile ticareti tamamen durdurarak Filistin halkının yanında olduk. Diplomatik temaslarımızla, uluslararası alandaki çabalarımızla Gazze'nin yanında olduk. Daha burada sayamayacağımız nice destekle, nice yardımla Gazze'nin ve Gazzeli mazlumların yanında olduk. İsrail'den aferin almak için Filistin direnişine terör iftirası atanlara rağmen Gazze'nin kahraman evlatlarına sırtımızı dönmedik. Tehdit edildik, gizli açık pek çok operasyona maruz kaldık ama hiçbir zaman Filistin'i ve Filistin davasını savunmaktan vazgeçmedik."

Erdoğan, "Benzerlerini yalnızca toplama kamplarında göreceğimiz sahnelerin çok daha kötüsü şu an Gazze'de, sözde medeni dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Şunu bugün bir kez daha açık açık ifade ediyorum; Gazze'de son asrın en vahşi soykırımı yaşanmaktadır. Gazze'de sadece çocuklar, sadece bebekler değil, insanlık adına ne varsa masumların kanından beslenen bir avuç caninin elinde yok edilmektedir." diye konuştu.

"GAZZE'DEKİ KARDEŞLERİMİZİ BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADIK"

Filistinlilerin, siyonist cinayet şebekesinin yüzde 90'ını yerle yeksan ettiği Gazze'de açlıkla, susuzlukla, ilaçsızlıkla mücadele ettiğini belirten Erdoğan, her gün karnı sırtına yapışmış masum bebeklerin, çocukların, kadınların şehadet haberini aldıklarını dile getirdi.

"Buradan edep ve adap dışı ifadelerle hükümetimizi hedef alanlara sadece şunu söylüyorum; bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamak sizin ne haddinize? Daha düne kadar topraklarını savunan Gazzelilere terörist diyen siz değil miydiniz? 'Mazlumun yanındayız.' diyorlar, madem mazlumun yanındaydınız, peki 14 yıl boyunca Suriye'de neredeydiniz? 1 milyon insan katledilirken, Suriyeli kardeşlerimiz zulüm görürken, işkence görürken neredeydiniz? Halep'te, Dera'da, Humus'ta, Hama'da mazlumların üzerine varil bombaları yağarken neden sesiniz çıkmadı, neden konuşmadınız? Karabağ, ülkemizin desteğiyle azatlık mücadelesi verirken, işgalcilerin tezleriyle can Azerbaycan'a iftira atan siz değil miydiniz? Libya'ya yardıma gittiğimizde 'Libya'dan bize ne?' diyen siz değil miydiniz?"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'na katıldı. Başkan Erdoğan, programda konuşma yaptı. (AA)

"İNŞALLAH GERİYE YİNE TÜM CESAMETİYLE FİLİSTİN KALACAK"

Erdoğan, merhum Salih Fervana'nın mısralarının Gazzeliler ile birlikte herkesin hislerine tercüman olduğunu belirterek, "Ey Gazze/Ey şanın, şerefin mağrur yoldaşı/Ey yoksulların başkenti/Ey düşmanların kahrı/Ey Nekbe'nin yükünü taşıyanların sığınağı/Ki onlar dönüşün kaldırımlarında dururlar/Zaman yoruldu, gözler yoruldu ufka bakmaktan/Ama onlar yorulmadı/Sevgiliden umut kesmeyen aşıklar gibi bekliyorlar/Ey düşmüşe açılan kucak, evrenin incisi/Ey gaspçının göğsündeki kanlı mızrak/Sakin olunca sen bir güvercin gibisin/Kızınca Hittin Savaşı/Acılara sabretmek kaderin senin/Ve Hülagü'ye karşı dikilmek cesaretle/Ey doğanın kızı/Ey tertemiz Meryem/O nur dolu tarihin ta kendisi/Ve her şey geçecek her şey/Ve her şeyin yıkıntıları üzerinde sen kalacaksın." mısralarını okudu.

Her şeyin geçeceğini, bu zulmün biteceğini ve kanın duracağını, bu enkazın kaldırılacağını vurgulayan Erdoğan, "İnşallah geriye yine tüm cesametiyle Filistin kalacak. Rabbim o günleri görmeyi Filistinli kardeşlerimizle birlikte bizlere, hepimize inşallah nasip eylesin diyorum." ifadesini kullandı.

TÜGVA Yaz Okulu'na katılan tüm öğrencileri kutlayan ve her birine başarılar dileyen Erdoğan, hocalarla birlikte TÜGVA'nın her bir mensubuna gönülden teşekkür etti.

Programda, TÜGVA Yaz Okulları Finali'ne özel hazırlanan filmin gösterimi yapıldı. Ardından TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci konuşma yaptı.

TÜGVA'nın çalışmalarını anlatan faaliyet videosunun izletildiği programda, TÜGVA Yaz Okullarında eğitim gören öğrenciler de sahneye çıkarak şiirler okudu. Stadyum tribünlerinde açılan dev pankartta ise "Bir Gün Gelecek! Bir Gün Kalacak!" ifadesi yer aldı.

Etkinlikte ayrıca koreografi çalışması yapıldı. Katılımcılar tarafından açılan görsellerde, Mescid-i Aksa içinde yer alan Kubbetü's-Sahra ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yan yana tasvir edildi. Bu iki manevi mekanın ortasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi yer aldı.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TÜGVA Başkanı Beşinci tarafından hediye takdim edildi.

Erdoğan öğrencilere mezuniyet belgelerini verirken, öğrenciler de Erdoğan'ın elini öptü.

Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından konser ve şovlarla devam etti.