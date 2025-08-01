Başkan Erdoğan'dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda önemli açıklamalar! "Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali Programı'ndaki konuşmasına gençleri selamlayarak başladı. TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde gençlerin heyecanını paylaşmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu belirten Erdoğan, kendilerini böyle güzel bir atmosferde buluşturan Vakıf mensuplarına teşekkür etti. Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar Erdoğan, 81 ilde, 400 bin öğrencinin katıldığı yaz okullarında gençlerin 6 hafta boyunca dolu dolu zaman geçirdiklerini dile getirerek, "Bir yandan milli ve manevi değerlerimizi kuşanırken, diğer yandan farklı spor dallarında kendilerini geliştirdiler, yarıştılar, eğlendiler, öğrendiler. Yeni ve sağlam dostluklar edindiler. Pek çok evladımız ömürlerinin geri kalanında tebessümle hatırlayacakları kıymetli anılar biriktirdiler." dedi. Öğrencilere rehberlik eden, birikimiyle genç kardeşlerine yeni ufuklar çizen tüm hocaları tebrik eden Erdoğan, "Buradaki siz çocuklarımızla birlikte Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek her bir evladımızın gözlerinden öpüyorum. Kalbi Türkiye için çarpan, yüreğinde Filistin'in, Gazze'nin derdi, hüznü olan sizin gibi gençleri yetiştiren anne ve babalara saygılarımı gönderiyorum." diye konuştu. Erdoğan, TÜGVA'nın eğitim, kültür sanat, spor faaliyetleriyle 11 yıldır çok kıymetli hizmetler verdiğini belirterek şunları kaydetti: "Vakıf okulları, enderun okulları, doğa kampları, münazara yarışmaları, kitap okuma kulüpleri gibi programlarla milyonlarca gencimize ulaşıyor. İslam dünyasını ilgilendiren bütün meselelerde TÜGVA, milletimize yakışan, vicdanlı, onurlu, merhametli bir duruş sergiliyor. Vakfımızın daha pek çok alandaki başarılı çalışmalarıyla iftihar ediyoruz. Tabii şunu da gayet iyi biliyoruz. Ellerine geçirdikleri her fırsatı TÜGVA'ya saldırmak için kullananları rahatsız eden de işte bu hizmetlerdir. Polise asit atan, taş atan, molotof atan, esnafın malını, mülkünü yağmalayan değil, vatana, millete, ümmete sevdalı gençlerin yetişmesini istemiyorlar. TÜGVA'ya karşı husumetleri bu yüzden. Ama onlara bugün kötü bir haberim var. Onları daha uzun yıllar rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz. Her bir gencimizi ihlasla kucaklayacak, muhabbetle bağrımıza basacağız."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'na katıldı. Başkan Erdoğan, programda konuşma yaptı. (AA) Başkan Erdoğan, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali Programı'nda yaptığı konuşmada, medeniyet değerlerinin şuurunda yeni kuşakların yetişmesi için varını yoğunu ortaya koyan her kardeşine, her bir TÜGVA mensubuna, yöneticisine ve gönüllüsüne teşekkür etti. Merhum Nurettin Topçu'nun, 64 yıl önce Türkiye Yüzyılı'nın öncü neferlerini, yani gençleri tarif ettiğini dile getiren Başkan Erdoğan, "Yarınki Türkiye'nin kurucuları, muhtelif simada insanları şahıslarında birleştireceklerdir. Onlarda Yunus ile Yavuz birleşecek, Sinan Akif'e uzanacak, Ebu Hanife Hüseyin Avni'yi tebrik edecektir. Onların eseri olan yarınki Türkiye şu temeller üzerine kurulacaktır; Anadolu'nun toprağından kaynayan bir kan, cemiyet için harcanan emek, bin yıllık tarih, güçlü bir devlet ve ebedi olduğuna inanmış bir ruh. Rahmetli Nurettin Topçu'nun bu sözlerle tarif ve taltif ettiği gençlik işte burada." diye konuştu. Başkan Erdoğan, gençlere seslenerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Sultan Alparslan'ı Sultan Fatih ile Selahaddin Eyyubi'yi Yavuz Selim ile Kanuni'yi Sultan Abdülhamit ile buluşturan gençlik işte burada. Malazgirt akınlarını Çanakkale savunmasıyla, Milli Mücadele'yi 15 Temmuz destanıyla birleştiren gençlik işte burada. Köklerini bilen, mazisini tanıyan, geçmişi geleceğe taşıyan gençlik işte burada. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye, Horasan'dan Kudüs'e, Kırım'dan Gazze'ye gönül coğrafyasını kucaklayan gençlik işte burada. Üstadın ifadesiyle, dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, öcünün davacısı gençlik işte burada. Burada Türkiye'nin umudu, istikbali, aydınlık yarınları var. Özellikle Orta Doğu'nun, Balkanlar'ın, Kuzey Afrika'nın, Kafkasya'nın umudunu yeşerten genç yürekler işte burada. Burada kükremiş sel gibi bendini çiğneyip aşan TEKNOFEST gençliği var. Ben bu gençlikle gurur duyuyorum. Türkiye'yi bu gençliğe emanet edecek olmanın mutluluğunu tüm kalbimle hissediyorum."