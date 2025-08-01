CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü

Yarkadaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ'nün sosyal medya hesabından al haberi... Bu hesabın sahibi İBB operasyonları yüzünden Kanada'ya kaçtı. Tescilli FETÖ'cü... Ama ne ilginçtir ki; CHP MYK'dan 'anlık' bilgi alabiliyor. CHP'yi sana ve senin gibilere yem ettirmeyeceğiz evladım. Boşuna sevinme..."

"Beni Eğip Bükemezsiniz"

Yarkadaş, açıklamasında doğrudan isim vermeden, "Senin ağababan beni bir TV'den kovdurdu; iki TV'de de işe girmemi engelledi. (Birgün her şey açığa çıkacak… Az kaldı…) Ama bak dimdik ayaktayız. Tek sözümle gündem yaratma gücüne sahibim. Senin de için de olduğun troll grubu karşımda çaresiz kalıyor. Beni eğip bükemezsiniz. Bunu en iyi senin ağababaların bilir. Sen git ağababan gelsin.." diyerek İmamoğlu'na ve ona yakın isimlere yüklendi.