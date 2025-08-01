İstanbul'da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti

Son yıllarda diplomasinin kalbinin attığı İstanbul, Türkiye, İtalya ve Libya arasında dünyanın yakından takip ettiği kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı.
TÜRKİYE İTALYA VE LİBYA ZİRVESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi kapsamında kabul etti.
Başkan Erdoğan Meloni'yi kabul etti!
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ayrı ayrı resmi törenle karşıladı.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Başkan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.
ÇANTADA NE VAR?
Basına servis edilen fotoğraflarda Meloni'nin yanında yer alan çanta dikkatlerden kaçmadı.
YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRDÜ
Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.
Zirvede Türkiye-İtalya ve Libya arasındaki iş birliği konuları ve bölgesel meseleler ele alındı.
DÜZENSİZ GÖÇ KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ
Başkan Erdoğan zirvede, düzensiz göç hareketleri dahil Akdeniz havzasının maruz kaldığı sınamalarla mücadelede üç ülkenin iş birliğinin önemine dikkat çekti.
Erdoğan ayrıca, düzensiz göçün kaynağının kurutulabilmesi için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler gerektiğini, bu noktada çok taraflı eş güdüme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.