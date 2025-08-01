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İstanbul'da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi. Zirvede Türkiye-İtalya ve Libya arasındaki iş birliği konuları ve bölgesel meseleler ele alındı. Başkan Erdoğan, düzensiz göç konusunda birlikte çalışmaya dikkat çekerken, iş birliği komitelerinin toplanmasını müteakip liderlerin bir araya gelerek alınan kararları değerlendirmesi kararlaştırıldı. Gazze'de acil ateşkes ve yardım için uluslararası topluma çağrı yapan Erdoğan, kalıcı çözümün ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, egemen, bağımsız, coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması olduğunu vurguladı.

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İstanbul'da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti

Son yıllarda diplomasinin kalbinin attığı İstanbul, Türkiye, İtalya ve Libya arasında dünyanın yakından takip ettiği kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı.

TÜRKİYE İTALYA VE LİBYA ZİRVESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi kapsamında kabul etti.

Başkan Erdoğan Meloni'yi kabul etti!

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ayrı ayrı resmi törenle karşıladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Başkan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti. (AA)

ÇANTADA NE VAR?
Basına servis edilen fotoğraflarda Meloni'nin yanında yer alan çanta dikkatlerden kaçmadı.

YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRDÜ
Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Zirvede Türkiye-İtalya ve Libya arasındaki iş birliği konuları ve bölgesel meseleler ele alındı.

DÜZENSİZ GÖÇ KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ
Başkan Erdoğan zirvede, düzensiz göç hareketleri dahil Akdeniz havzasının maruz kaldığı sınamalarla mücadelede üç ülkenin iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti. (AA)


Erdoğan ayrıca, düzensiz göçün kaynağının kurutulabilmesi için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler gerektiğini, bu noktada çok taraflı eş güdüme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti. (AA)

YENİ TOPLANTILAR YAPILACAK
Zirvede, iş birliği komitelerinin toplanmasını müteakip liderlerin bir araya gelerek alınan kararları değerlendirmesi kararlaştırıldı.

GAZZE'DE ÇÖZÜM BAĞIMSIZ FİLİSTİN'İN KURULMASI
Gazze'deki İsrail saldırganlığına ve insani trajediye dikkat çeken Başkan Erdoğan, acil ateşkesin tesisi ve insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılmasında uluslararası toplumun üzerine büyük sorumluluk düştüğünü, kalıcı çözümün ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, egemen, bağımsız, coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması olduğunu vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti. (AA)

Dolmabahçe'de gerçekleşen zirvede üç ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

MASADAKİ KONULAR
Kritik zirvede Akdeniz'deki enerji, güvenlik ve göç gibi ortak meseleleri masaya yatırıldı.

Türkiye ve İtalya, NATO müttefiki olarak Libya'nın istikrarına destek verirken, 2019'da Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması, bölgedeki dengeleri değiştirmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti. (AA)

Bu zirve, üç ülkenin hem ekonomik hem de siyasi bağlarını daha da pekiştirmeyi amaçlıyor.

Zirvenin ana konuları arasında Libya'da barış ve istikrarın sağlanması, enerji kaynaklarının paylaşımı ve düzensiz göçle mücadele de yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti. (AA)

3'lü buluşmada işgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın da ele alındığı ifade edildi.

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