İstanbul'da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti

GAZZE'DE ÇÖZÜM BAĞIMSIZ FİLİSTİN'İN KURULMASI Gazze'deki İsrail saldırganlığına ve insani trajediye dikkat çeken Başkan Erdoğan, acil ateşkesin tesisi ve insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılmasında uluslararası toplumun üzerine büyük sorumluluk düştüğünü, kalıcı çözümün ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, egemen, bağımsız, coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması olduğunu vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti. (AA)

Türkiye ve İtalya, NATO müttefiki olarak Libya'nın istikrarına destek verirken, 2019'da Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması, bölgedeki dengeleri değiştirmişti.

MASADAKİ KONULAR Kritik zirvede Akdeniz'deki enerji, güvenlik ve göç gibi ortak meseleleri masaya yatırıldı.

Dolmabahçe'de gerçekleşen zirvede üç ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti. (AA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti. (AA)

Bu zirve, üç ülkenin hem ekonomik hem de siyasi bağlarını daha da pekiştirmeyi amaçlıyor.

Zirvenin ana konuları arasında Libya'da barış ve istikrarın sağlanması, enerji kaynaklarının paylaşımı ve düzensiz göçle mücadele de yer aldı.