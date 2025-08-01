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İzmir'de "Çeşme" kapandı! Günde 10 saat su kesilecek

İzmir’in gözde turizm merkezi Çeşme’de su kaynaklarındaki azalma nedeniyle İZSU, su kesintisi süresini 7 saatten 10 saate çıkardı. Su krizinin etkisiyle İzmir’de su deposu satışları yüzde 100’ün üzerinde artarken, CHP’li belediyelerin yönetimindeki bölgelerde çöp ve su sorunlarına çözüm üretilememesi eleştirilere neden oluyor.

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İzmir'de "Çeşme" kapandı! Günde 10 saat su kesilecek

Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin yönetimindeki il ve ilçelerde krizler bitmiyor...

İzmir, Tekirdağ ve Beşiktaş gibi bölgelerde yaşanan çöp ve su krizine çözüm üretemeyen CHP yönetimi Çeşme'de ilginç bir karar aldı.

İSZU DUYURDU: GÜNDE 10 SAAT SU KESİLECEK
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde, su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle 7 saat uygulanması planlanan su kesintisinin 10 saate çıkarıldığı bildirildi.

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, "Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesine bağlı olarak yaz sezonunda artan nüfusun su ihtiyacını mevcut kaynaklarla karşılayabilmek için Çeşme ilçesi genelinde 31 Temmuz Perşembe saat 23.00 ile 1 Ağustos Cuma günü saat 09.00 arasında 10 saat boyunca su verilemeyecek." ifadesi kullanıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde de günlerce su kesintisi yaşandı. Vatandaşlar tankerlerden su doldurarak çözüm aradı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)İzmir'in Bornova ilçesinde de günlerce su kesintisi yaşandı. Vatandaşlar tankerlerden su doldurarak çözüm aradı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

KESİNTİLER DEVAM EDECEK
Devam eden günlerde de aynı saatlerde su kesintisi yapılacağı belirtilen açıklamada, planlamada bir değişiklik olması halinde bilgi verileceği kaydedildi.

İZSU tarafından 24 Temmuz'da yapılan açıklamada, ilçedeki su kesintilerinin 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saat uygulanacağı duyurulmuştu.

İZMİR'DE SU DEPOSU SATIŞI YÜZDE 100 ARTTI
İzmir'de yaşanan su kesintileri ve kuraklık endişesi nedeniyle vatandaşlar, su depolarına yöneldi. Su depolarına talep artarken, esnaf satışların yüzde 100'ün üzerinde olduğunu söyledi.

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