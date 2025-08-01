İzmir'de "Çeşme" kapandı! Günde 10 saat su kesilecek

Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin yönetimindeki il ve ilçelerde krizler bitmiyor... İzmir, Tekirdağ ve Beşiktaş gibi bölgelerde yaşanan çöp ve su krizine çözüm üretemeyen CHP yönetimi Çeşme'de ilginç bir karar aldı. İSZU DUYURDU: GÜNDE 10 SAAT SU KESİLECEK

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde, su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle 7 saat uygulanması planlanan su kesintisinin 10 saate çıkarıldığı bildirildi.

Tekirdağda su kesintileri vatandaşı bıktırdı! CHPli belediyeye tepki: Tek damla su yok İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, "Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesine bağlı olarak yaz sezonunda artan nüfusun su ihtiyacını mevcut kaynaklarla karşılayabilmek için Çeşme ilçesi genelinde 31 Temmuz Perşembe saat 23.00 ile 1 Ağustos Cuma günü saat 09.00 arasında 10 saat boyunca su verilemeyecek." ifadesi kullanıldı. İzmir'in Bornova ilçesinde de günlerce su kesintisi yaşandı. Vatandaşlar tankerlerden su doldurarak çözüm aradı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)