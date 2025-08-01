Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan gıdaları ifşa ettiği 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncelleme yaptı.
31 Temmuz tarihli değişiklikte listede dana ispanyol salam ürününde domuz eti kullanıldığı ortaya çıktı. Söz konusu ürünün Türkiye genelinde çok sayıda zincir markette satışa sunulduğu öğrenildi.
İçeriğinde 'dana eti' ibaresine yer verilen ancak bileşiğinde domuz eti bulundurduğu tespit edilen ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetkilendirdiği ekipler tarafından satış noktalarından acil olarak toplatılıyor.
Listede "BİFET" markası adı altında satışa sunulan dana ispanyol salam ürününde domuz eti kullanıldığı tespit edildi. Listeye aynı zamanda çok sayıda sucuk, peynir, zeytinyağı, bal ve et ürünü eklendi.