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Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...

"Terörsüz Türkiye" sürecinde "komisyon" zamanı geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler komisyonda hangi isimlerin yer alacağını açıkladı. Güler, "Her bölgeden arkadaşlarımızın olmasına dikkat ettik." dedi. AK Parti ile birlikte CHP, MHP, DEM ve HÜDA PAR'dan komisyonda yer alacak isimler de belli oldu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyonun ilk toplantısı için üye milletvekillerini 5 Ağustos saat 11.00’de TBMM'ye davet etti.

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Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cephe" vurgusu ile başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürpriz çıkışlarıyla zemin bulan ve terör örgütü PKK'nın silah yakmasına kadar uzanan "Terörsüz Türkiye" sürecinde "komisyon" zamanı geldi.

İLK TOPLANTI İÇİN TARİH BELLİ OLDU
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyonun ilk toplantısı için üye milletvekillerini, 5 Ağustos saat 11.00'de TBMM'ye davet etti.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un, komisyon üyelerini, 5 Ağustos saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıya davet ettiği belirtildi.

Komisyonun açılış toplantısında, Kurtulmuş'un konuşması sonrası siyasi parti temsilcileri değerlendirme yapacak. Ayrıca, toplantıda komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek.

AK Parti'nin Terörsüz Türkiye komisyonu üyeleri belli oldu

AK PARTİ'DEN 21 İSİM KATILACAK
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona partisinden üye olacak 21 milletvekilinin isminin Meclis Başkanlığına bildirildiğini açıkladı.

Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de kurulacak komisyonda görev alacak milletvekilleriyle ilgili isimler istendiğini, AK Parti'ye 21 üyelik düştüğünü hatırlattı.

Komisyon üyeliklerine yönelik bildirim için saat 17.00'ye kadar süre verildiğini belirten Güler, komisyona partilerinden üye olacak 21 milletvekilinin Meclis Başkanlığına bildirildiğini ifade etti.

Güler, üye milletvekillerinin belirlenmesindeki yöntemi anlatarak, Marmara Bölgesinden 4, Karadeniz Bölgesinden 2, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinden 3'er, Ege Bölgesinden 1, Akdeniz Bölgesinden 5 milletvekilinin komisyonda yer alacağını kaydetti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (DHA)AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (DHA)

Komisyon üyesi olacak milletvekillerinin isimlerini açıklayan Güler, üyelerin hukukçu ve siyaset bilimci milletvekilleri arasından belirlendiğini dile getirdi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda komisyonun önemli çalışmalar yapacağını vurgulayan Güler, "AK Parti Grubu olarak en üst seviyede komisyon çalışmalarına destek vereceğimizi ifade etmiştik. Ülkemize, milletimize yarar getirecek her türlü çalışmanın yanında olacağız. En üst seviyede destekleyeceğiz. Meclis Başkanı'mız, önümüzdeki hafta ilk toplantıyı yapmak suretiyle çalışma ve usul esasları belirleyecektir." diye konuştu.

Komisyon üyelerinin belirlenmesindeki kriterlerin sorulması üzerine Güler, temsiliyetin önemli olduğunu, her bölgeden milletvekili olmasına dikkat edildiğini söyledi.

AK Parti (AA)AK Parti (AA)

"KOMİSYON, HIZLI VE YOĞUN BİR ÇALIŞMA ORTAYA KOYACAK"
Güler, komisyonun süresinin belli olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Komisyon, Meclis açılana kadar ya da açıldıktan sonra birkaç hafta gecikebilir, kısa zaman içerisinde hızlı ve yoğun bir çalışma ortaya koyacak. Komisyonda yapılacak çalışmalar teklif ve öneri haline getirilecek. Burası ihtisas komisyonu, kanun teklifinin görüşüldüğü komisyon gibi çalışmayacak. Yapacağı çalışmaların sonucunda kanun teklifi önermeleri, hangi alanda çalışma yapılacağına dair teklifler, öneriler olacak. Daha sonra da yasa teklifi haline getirilmek suretiyle ilgili çalışmalar yapılacak. İdari düzenleme yönü de olabilir. Usul ve esaslarla, yönetmeliklerle ilgili hususlar da olabilir. Terör örgütünün silahını bırakması, bunun tespiti, silah bırakmanın kalıcı hale gelmesi ve kapsam içerisinde bunun gerçekleşmesi gerekiyor. Devamında da yapılacak komisyon çalışması içerisinde sürece dair bu husus değerlendirilmiş olacak."

Komisyonun ismiyle ilgili soru üzerine Güler, bu konuyu komisyonun değerlendireceğini belirtti.

Güler, kararların nasıl alınacağına yönelik soruya karşılık, kararlarda nitelikli çoğunluğun aranmasını kendilerinin de arzu ettiğine işaret etti.

Terörsüz Türkiye Komisyonu kuruldu

BASINA KAPALI YAPILACAK
Komisyonun kurulma aşamasından itibaren nitelikli çoğunluğu desteklediklerinin altını çizen Güler, esas amacın bütün parti gruplarının benimsediği çalışmayı ortaya koymak olduğunu kaydetti. Abdullah Güler, toplantıların basına kapalı yapılacağını bildirdi.

AK Parti (AA)AK Parti (AA)

Güler komisyona katılacak isimleri tek tek açıkladı:

Abdülhamit Gül Gaziantep milletvekilimiz,
Mustafa Şen Trabzon milletvekilimiz,
Kürşat Zorlu Ankara milletvekilimiz,
Hüseyin Yayman Hatay milletvekilimiz,
Malumunuz Abdülhamit Gül hukukçu ve Grup Başkanvekilimiz.
Mustafa Şen Genel Başkan Yardımcımız Trabzon milletvekilimiz,
Prof. Dr. Kürşat Zorlu Ankara milletvekilimiz,
Prof. Dr. Hüseyin Yayman Hatay milletvekilimiz,
Prof. Dr. Cüneyt Yüksel Adalet Komisyonu Başkanımız İstanbul milletvekilimiz,
Sunay Karamık Adana milletvekilimiz, Selami Altınok Erzurum milletvekilimiz,
Kemal Çelik Antalya milletvekilimiz,
Mehmet Sait Yaz Diyarbakır milletvekilimiz,
Mahmut Atilla Kaya İzmir milletvekilimiz,
Şengül Karslı İstanbul milletvekilimiz,
Mehmet Şahin Profesör Doktor Kahramanmaraş milletvekilimiz,
Ayşe Böhürler Kayseri milletvekilimiz,
Radiye Sezer Katırcıoğlu Kocaeli milletvekilimiz,
Tahir Akyürek Konya milletvekilimiz,
Ali Kıratlı Mersin milletvekilimiz,
Cevahir Asuman Yazmacı Şanlıurfa milletvekilimiz,
Gökhan Diktaş Tekirdağ milletvekilimiz,
Burhan Kayatürk Van milletvekilimiz,
Abdurrahman Babacan Malatya milletvekilimiz,
Ersan Aksu Samsun milletvekilimiz.

MHP'NİN ÜYELERİ BELLİ OLDU
Komisyonda MHP'yi temsil edecek isimleri ise Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından duyurdu.

MHP'nin komisyon üyeleri (Sosyal medya)MHP'nin komisyon üyeleri (Sosyal medya)

Buna göre, komisyonda MHP'li isimler Yıldız ile birlikte Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut yer alacak.

CHP'DEN HANGİ İSİMLER YER ALACAK?
CHP, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona üyelik için 10 milletvekilinin ismini Meclis Başkanlığına bildirdi.

CHP Genel Merkezi (AA)CHP Genel Merkezi (AA)

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Toplumsal barışı, adaleti ve demokratik mutabakatı tesis etmesi beklenen komisyonda grubumuzu temsil etmek üzere, Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ve İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun görevlendirilmiştir."

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın DEM Parti ziyareti (AA)MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın DEM Parti ziyareti (AA)

DEM PARTİ'NİN KOMİSYON ÜYELERİ
DEM parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, geçtiğimiz günlerde Meclis'te düzenlediği basın toplantısında komisyonda koordinatör grup başkanvekili olarak kendisinin görev alacağını, diğer üyelerin de Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek olacağını açıkladı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (AA)HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (AA)

HÜDA PAR'I YAPICIOĞLU TEMSİL EDECEK
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonun üyesi olacak.

Partiden yapılan açıklamaya göre, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonda Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, üye olarak partisini temsil edecek.

Açıklamada "Komisyonda alınacak kararların; ülkemizin birliğine, kardeşliğimizin pekişmesine ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.

Terörsüz Türkiye komisyonu kuruldu

Komisyona katılacak diğer partiler ve üyeler şu şekilde oluştu:

YENİ YOL PARTİSİ

Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya
Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen
İzmir Milletvekili Mustafa Bilici

YENİDEN REFAH PARTİSİ

İstanbul Milletvekili Doğan Bek

EMEP

İstanbul Milletvekili İskender Bayhan

TİP

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık

DSP

Genel Başkan Önder Aksakal

DEMOKRAT PARTİ

İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş

Meclis (AA)Meclis (AA)

HANGİ PARTİDEN KAÇ ÜYE OLACAK?
Terörsüz Türkiye süreci için Meclis'te çalışacak komisyonda AK Parti'den 21, CHP'den 10, DEM Parti ve MHP'den 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nden 3'er, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DSP ve DP'den 1'er milletvekilinin yer alması bekleniyor. İsimlerin 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istenmişti. İYİ Parti komisyona katılmayacağını açıkladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (AA)TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (AA)

KOMİSYON NE ZAMAN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK?
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun Ağustos ayında ilk hafta itibarıyla çalışmalarına başlayacağını duyurdu. Kurtulmuş, "Nitelikli kararlar için de önemli stratejik kararlar için de nitelikli çoğunluk, yani beşte üç çoğunluğu arayacağız ki, bu hep beraber bütün katılan partilerin birlikte karar aldığı bir süreç olarak ilerlesin" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye Komisyonu ne zaman çalışmaya başlayacak? TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladıTerörsüz Türkiye Komisyonu ne zaman çalışmaya başlayacak? TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı
Terörsüz Türkiye Komisyonu ne zaman çalışmaya başlayacak? TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı

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