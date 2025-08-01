Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...

Komisyon üyeliklerine yönelik bildirim için saat 17.00'ye kadar süre verildiğini belirten Güler, komisyona partilerinden üye olacak 21 milletvekilinin Meclis Başkanlığına bildirildiğini ifade etti.

Komisyonun açılış toplantısında, Kurtulmuş'un konuşması sonrası siyasi parti temsilcileri değerlendirme yapacak. Ayrıca, toplantıda komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek.

İLK TOPLANTI İÇİN TARİH BELLİ OLDU TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyonun ilk toplantısı için üye milletvekillerini, 5 Ağustos saat 11.00'de TBMM'ye davet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cephe" vurgusu ile başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürpriz çıkışlarıyla zemin bulan ve terör örgütü PKK'nın silah yakmasına kadar uzanan "Terörsüz Türkiye" sürecinde "komisyon" zamanı geldi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda komisyonun önemli çalışmalar yapacağını vurgulayan Güler, "AK Parti Grubu olarak en üst seviyede komisyon çalışmalarına destek vereceğimizi ifade etmiştik. Ülkemize, milletimize yarar getirecek her türlü çalışmanın yanında olacağız. En üst seviyede destekleyeceğiz. Meclis Başkanı'mız, önümüzdeki hafta ilk toplantıyı yapmak suretiyle çalışma ve usul esasları belirleyecektir." diye konuştu.

AK Parti (AA)

"KOMİSYON, HIZLI VE YOĞUN BİR ÇALIŞMA ORTAYA KOYACAK"

Güler, komisyonun süresinin belli olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Komisyon, Meclis açılana kadar ya da açıldıktan sonra birkaç hafta gecikebilir, kısa zaman içerisinde hızlı ve yoğun bir çalışma ortaya koyacak. Komisyonda yapılacak çalışmalar teklif ve öneri haline getirilecek. Burası ihtisas komisyonu, kanun teklifinin görüşüldüğü komisyon gibi çalışmayacak. Yapacağı çalışmaların sonucunda kanun teklifi önermeleri, hangi alanda çalışma yapılacağına dair teklifler, öneriler olacak. Daha sonra da yasa teklifi haline getirilmek suretiyle ilgili çalışmalar yapılacak. İdari düzenleme yönü de olabilir. Usul ve esaslarla, yönetmeliklerle ilgili hususlar da olabilir. Terör örgütünün silahını bırakması, bunun tespiti, silah bırakmanın kalıcı hale gelmesi ve kapsam içerisinde bunun gerçekleşmesi gerekiyor. Devamında da yapılacak komisyon çalışması içerisinde sürece dair bu husus değerlendirilmiş olacak."

Komisyonun ismiyle ilgili soru üzerine Güler, bu konuyu komisyonun değerlendireceğini belirtti.

Güler, kararların nasıl alınacağına yönelik soruya karşılık, kararlarda nitelikli çoğunluğun aranmasını kendilerinin de arzu ettiğine işaret etti.

Terörsüz Türkiye Komisyonu kuruldu

BASINA KAPALI YAPILACAK

Komisyonun kurulma aşamasından itibaren nitelikli çoğunluğu desteklediklerinin altını çizen Güler, esas amacın bütün parti gruplarının benimsediği çalışmayı ortaya koymak olduğunu kaydetti. Abdullah Güler, toplantıların basına kapalı yapılacağını bildirdi.