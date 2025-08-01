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Trump'ın yeni tarife hamlesine Türkiye'den ilk açıklama! "Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında"

Ticaret Bakanlığı ABD Başkanı Donald Trump’ın karşılıklılık esasına dayanan gümrük tarifelerini değiştiren kararnameyi imzalaması hakkında değerlendirmede bulundu. Yapılan açıklamada Türkiye’ye uygulanacak tarife oranı ile ilgili olarak, “Türkiye, bu yeni düzenlemede en düşük gümrük vergisi uygulanan ülkelerden biri olmaya devam etmektedir” denildi.

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Trump'ın yeni tarife hamlesine Türkiye'den ilk açıklama! "Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında"

ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklılık esasına dayanan tarife oranlarında değişikliğe gidilmesini öngören kararnameye imza attı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump tarafından imzalanan kararnameyle ABD'nin artan yıllık mal ticareti açıklarını daha da azaltmak amacıyla bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayanan gümrük vergisi oranlarında değişikliğe gidildiği belirtildi. Trump'ın karşılıklılık esasına dayanan tarifelere ilişkin 2 Nisan'da yaptığı açıklamadan bu yana bazı ülkelerin ABD ile anlamlı ticaret ve güvenlik anlaşmaları yapmayı kabul ettiği ya da kabul etmenin eşiğinde olduğu belirtilen açıklamada, bazı ülkelerin müzakereler yoluyla ABD'ye bazı teklifler sunduğu, bazı ülkelerin ise ABD ile hiç müzakereye girmediği aktarıldı.

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Dünya ticaretine Trump tarife! Trump karşılıklı tarife oranlarında değişikliğe gitti | Hangi ülkeye yüzde kaç uygulanacak?

Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde Türkiye'ye uygulanacak vergi oranının en düşük oranlardan olduğuna dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

Ticaret Bakanlığı (AA)Ticaret Bakanlığı (AA)

"ABD tarafından açıklanan yeni gümrük vergilerinden Türkiye pozitif ayrıştı. ABD ile ticaret anlaşması bulunmayan ülkeler, bu tarihten itibaren ABD'ye ihraç ettikleri ürünler için daha yüksek tarifelerle karşı karşıya kalacaktır.

TÜRKİYE EN DÜŞÜK TARİFE UYGULANAN ÜLKELER ARASINDA

Türkiye, bu yeni düzenlemede en düşük gümrük vergisi uygulanan ülkelerden biri olmaya devam etmektedir. Türkiye'nin düşük tarife kategorisinde yer alması: ABD nezdinde dengeli ve olumlu bir ticari ortak olarak değerlendirildiğini, Türk ihracatçısının küresel pazarlarda rekabet gücünü koruduğunu, ve Türkiye'nin dış ticaretteki güçlü konumunun sürdüğünü göstermektedir. Bu durum, başta Asya ve Latin Amerika ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeye kıyasla Türkiye açısından önemli bir avantaj yaratmaktadır.

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ÖNE ÇIKAN VERGİ ORANLARI

Yeni tarife düzenlemeleri kapsamında öne çıkan oranlar şöyledir: Kanada: %25 > %35. Meksika: %25 > %50'ye çıkarılması planlanıyor (90 gün içinde) İsviçre: %39. Brezilya: %10'a ilave %40 ile birlikte toplam %50 vergi Güney Afrika: %30. Vietnam ve Tayvan: %20

STRATEJİK ÜRÜNLERDE SEÇİCİ VERGİ ARTIŞI

Ayrıca, ABD tarafında bakır, çelik ve alüminyum ihracatçılarına çelik ürünlerinde %50 oranında yeni vergi uygulanması kararlaştırılmış; ancak bu artış yalnızca bakır boru ve kablo gibi ürünlerle sınırlı tutulmuştur. Rafine bakır, cevher ve konsantre gibi ürünler kapsam dışında bırakılmıştır. Bu ani değişiklik, ABD'deki bakır piyasalarında fiyat düşüşüne ve arz fazlasına yol açmıştır.

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ABD'nin ticaret konusunda henüz uzlaşmaya varamadığı başlıca ortakları arasında Kanada, Meksika, Tayland ve Hindistan gibi bazı Uzak Doğu ülkeleri de yer almakta olup, Hindistan'a yönelik vergiler ek para cezası ile birlikte uygulanacaktır."

Ticaret Bakanı Ömer BolatTicaret Bakanı Ömer Bolat

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