ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP'nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: "Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ve Gökalp İçer hakkında yürütülen soruşturmada, platformun çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) hazırlanan rapora göre, suç geliri elde ettiği ve gelirlerini yurt dışına çıkardığı belirlenen şüpheli Gökalp İçer ile ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ 'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliğince el konulması kararı verildi.

Gökhan İçer ve Göksu Çelebi MUHALİFLERİN SIĞINAĞI Kara para aklayan kripto baronu Gökalp İçer, muhalif medyanın fonlandığı kirli çarkı şebeke üyesi Fatih Çetez ve Hotto Yazılım sahibi Ozan Şıklaroğlu'yla birlikte yönetti. Soğuk cüzdanda toplanan 154 milyon dolar dolandırıcılık parası, Telegram grubundan verilen talimatlarla sisteme sokuldu. İçer'in Fatih Altaylı , Onlar TV (Şule Aydın, Timur Soykan, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan), Oğuzhan Uğur, Hande Karacasu gibi pek çok muhalif isme sponsor olmasına ise tepkiler giderek artıyor.

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Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür skandal ile ilgili yeni iddialar olduğunu yazdı. Avukat Göksu Çelebi'nin komaya girmesindeki gizemin ve o gece yaşananların ne boyutta olduğunu vurgulayan Övür'ün yazısında yer alan ifadeler şu şekilde:

"Kripto para borsası ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer'le ilgili skandallar bitmek bilmiyor. Kamuoyunda Fatih Altaylı ve "Onlar TV" gibi solcu gazetecilerin sponsoru olarak bilinen İçer, bir süre önce birlikte olduğu Göksu Çelebi isimli genç avukatın aşırı dozda uyuşturucu kullanmasına yol açtığı ve ölümle burun buruna gelmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Genç avukat ölümle pençeleşirken İçer, polis ifadesi sonrası gönderildiği savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Olayı Sabah gazetesi kamuoyuna duyurunca da "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla tutuklanmıştı."

Kripto piyasasında hızla yükselen ve iktidar düşmanlığını şiar edinen "muhaliflerin sığınağı" olan ICRYPEX ve sahibi Gökalp İçer'in geçmişi de bir hayli karanlık ve skandallarla dolu. Siyasetten medya ve spora uzanan kirli ilişkilerine şimdi yeni bir skandal daha ekleniyor.



O gece, komaya giren ve halen yaşam mücadelesi veren genç avukat Göksu Çelebi'nin vücudunda darp izleri olduğu iddia edildi. Birkaç gündür konunun tarafları yeni iddialar ortaya atıyor. Örneğin Göksu Çelebi'nin ilk götürüldüğü hastane ile ilgili iddialar yenilir yutulur cinsten değil.

İnternetten de yer alan iddialar şu tespitle başlıyor:

"Göksu Çelebi'nin ilk kaldırıldığı Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesi'nde ciddi ihmaller yapıldığına dair tespitlerimizi ve taleplerimizi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına detaylı olarak sunduk."