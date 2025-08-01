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ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP'nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: "Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?"

İstanbul’da genç avukat Göksu Çelebi’nin uyuşturucu komasına girmesinin ardından kripto para borsası ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer uyuşturucu temini ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla tutuklandı. Soruşturma kapsamında İçer’in mal varlıklarına el konuldu. Çelebi’nin komaya girmesinde delillerin karartılmış olabileceği iddiaları ortaya atılırken genç avukatın sadece uyuşturucu krizi geçirmediği, aynı zamanda vücudunda yer alan darp izlerinin rapora yazılmadığı ve enjeksiyon izlerinin fotoğraflanmadığı iddia edildi. İçer'in şirketiyle ilgili bir başka iddiayı ise Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör köşesine taşıdı. Güngör yazısında, "Dün bir arkadaşım arayıp ilginç bir iddia ortaya attı. CHP'nin şaibeli kurultayına vurgu yapıp "Yoksa telefonların içerisinde soğuk cüzdan usulüyle dağıtıldığı iddia edilen kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı" dedi." ifadelerini kullandı.

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ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP'nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: "Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ve Gökalp İçer hakkında yürütülen soruşturmada, platformun çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) hazırlanan rapora göre, suç geliri elde ettiği ve gelirlerini yurt dışına çıkardığı belirlenen şüpheli Gökalp İçer ile ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliğince el konulması kararı verildi.

Gökhan İçer ve Göksu Çelebi Gökhan İçer ve Göksu Çelebi

MUHALİFLERİN SIĞINAĞI

Kara para aklayan kripto baronu Gökalp İçer, muhalif medyanın fonlandığı kirli çarkı şebeke üyesi Fatih Çetez ve Hotto Yazılım sahibi Ozan Şıklaroğlu'yla birlikte yönetti. Soğuk cüzdanda toplanan 154 milyon dolar dolandırıcılık parası, Telegram grubundan verilen talimatlarla sisteme sokuldu. İçer'in Fatih Altaylı, Onlar TV (Şule Aydın, Timur Soykan, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan), Oğuzhan Uğur, Hande Karacasu gibi pek çok muhalif isme sponsor olmasına ise tepkiler giderek artıyor.

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Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür skandal ile ilgili yeni iddialar olduğunu yazdı. Avukat Göksu Çelebi'nin komaya girmesindeki gizemin ve o gece yaşananların ne boyutta olduğunu vurgulayan Övür'ün yazısında yer alan ifadeler şu şekilde:

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Kripto baronu İçer'in kara para ağı deşifre oldu! Fon aktarılan muhalif gazeteciler suspus | Mal varlıklarına el konuldu

"Kripto para borsası ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer'le ilgili skandallar bitmek bilmiyor. Kamuoyunda Fatih Altaylı ve "Onlar TV" gibi solcu gazetecilerin sponsoru olarak bilinen İçer, bir süre önce birlikte olduğu Göksu Çelebi isimli genç avukatın aşırı dozda uyuşturucu kullanmasına yol açtığı ve ölümle burun buruna gelmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Genç avukat ölümle pençeleşirken İçer, polis ifadesi sonrası gönderildiği savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Olayı Sabah gazetesi kamuoyuna duyurunca da "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla tutuklanmıştı."

Kripto piyasasında hızla yükselen ve iktidar düşmanlığını şiar edinen "muhaliflerin sığınağı" olan ICRYPEX ve sahibi Gökalp İçer'in geçmişi de bir hayli karanlık ve skandallarla dolu. Siyasetten medya ve spora uzanan kirli ilişkilerine şimdi yeni bir skandal daha ekleniyor.

O gece, komaya giren ve halen yaşam mücadelesi veren genç avukat Göksu Çelebi'nin vücudunda darp izleri olduğu iddia edildi. Birkaç gündür konunun tarafları yeni iddialar ortaya atıyor. Örneğin Göksu Çelebi'nin ilk götürüldüğü hastane ile ilgili iddialar yenilir yutulur cinsten değil.
İnternetten de yer alan iddialar şu tespitle başlıyor:
"Göksu Çelebi'nin ilk kaldırıldığı Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesi'nde ciddi ihmaller yapıldığına dair tespitlerimizi ve taleplerimizi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına detaylı olarak sunduk."

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ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GİTTİ

"Peki bu iddialardan ne kastediliyor?
En önemlisi ve dehşet verici olan o gece genç avukatın sadece uyuşturucu krizi geçirmediği, aynı zamanda "mağdurun vücudunda bariz darp izlerinin adli vaka raporuna yazılmadığı, darp ve enjeksiyon izlerinin fotoğraflanmadığı" iddiası çok ürkütücü.

O gece ne olduğu ne yazık ki bütün boyutlarıyla araştırılmamıştı. Polis ifadesinde Gökalp İçer, yaşananları sanki çekirdek çıtlar kıvamında anlatmış ve elini kolunu sallayarak adliye koridorlarından çıkıp gitmişti. Şu notu da düşelim; polis ifadeyi almış ve ilgili savcıya göndermişti. Salıveren makam ise savcılıktı.

Olayın hastane boyutundaki gariplikler burada da bitmiyor. Normalde bu düzeyde yoğun bakımlık bir uyuşturucu vakası geldiğinde mutlaka kan ve idrar tahlilinin de yapılması gerekiyor.

Ölümle pençeleşen genç avukat Göksu Çelebi'nin tedavi süreci ile ilgili bir iddia daha var: "Yüksek dozda uyuşturucu madde şüphesiyle getirilen hastaya kan veya idrar tahlili yapılmadı, yapılmışsa dahi bunlar ikinci hastane ile paylaşılmadı."

Sonra da şüpheli yaklaşımla ilgili olarak şunları söylüyorlar:

"İlk gittiği hastanede yoğun bakım yatışı yapılmış olmasına rağmen daha sonra bu kaydın sistemden çıkarıldığı, gerekçe olarak da toksik araştırma ünitesinin olmaması ileri sürüldü. Oysa sevk akabinde E-Nabız açıkken, hemen sonra erişimininin hekim görüntülemesine kapatıldığı tespit edildi."

Karanlık gecenin yaşandığı ev (SABAH)Karanlık gecenin yaşandığı ev (SABAH)

Son olarak da şu iddianın çok önemli olduğunu düşünüyorum: Hastane, tüm teammüllere aykırı olarak hastanın başka bir hastaneye sevk işlemlerine direnç gösterdi.

Bütün bu soru işaretlerinin de açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Bu skandalı duyurduğum ilk yazıda, o gece garip şeyler olduğunu, gizli ellerin hatta bazı siyasi isimlerin devreye girdiğini ve bu skandalın üstünün örtülmek istendiğini yazmıştım.

Geçmişi bir hayli karanlık olan Gökalp İçer ve şirketinin üstlendiği siyasi misyon da dikkat çekici. Nerede muhalefeti iç cepheyi çökertme misyonuyla yapan siyasetçi ve medyacı varsa, arkasından mutlaka Gökalp İçer ve ICRYPEX şirketi var. Bu işte bir gariplik yok mu?

İçer'in, sıradan bir kritpto piyasacısından çok daha fazlası olduğu ortada. Kolundaki İsrail bayrağındaki Davut yıldızı da sadece bir dövme değil, bir işaret."


MAL VARLIĞI LİSTESİNDE YOK YOK

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör ise yazısında dün soruşturma kapsamında el konan mal varlıklarını kaleme aldı işte İçer'in mal varlıkları şu şekilde:

"Kripto borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in 14 Temmuz'da hastaneye kaldırılan genç avukat kadına 'uyuşturucu temin edip kullanmasını sağlaması' gerekçesiyle tutuklanmasıyla adeta pandoranın kutusu açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdikçe ilginç bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Dün yazmıştım, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı rapor üzerine Gökalp İçer ve ICRYPEX A.Ş.'ye ait banka hesapları, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıkları, araçları, taşınmazları ve şirket ortaklık paylarına el konuldu. Şimdi şirketlerin bütün defterleri mercek altına alındı.

PEKİ GÖKALP İÇER'İN MAL VARLIKLARINDA NELER VAR?

Biraz araştırdım. Öyle ya, nasıl oluyor da, Bakırköy Zeytinlik Mahallesi'nde küçük bir iş hanında kurulan ICRYPEX Bilişim şirketi bir anda kripto sermayesini katlıyor?

İçer'in Türkiye'deki şirketlerine değinmeden önce Hollanda, Londra ve Polonya'daki firmalarına bakalım. Onların geçmişleri de öyle çok eski değil… Hepsi 4 bilemediniz 5 yıllık… Örneğin, Icrypex Fintech Ltd. Londra'da kurulu… 2020'de kurulmuş. 50 bin sterlin sermayeyle… Keza Hollanda'da kurulu şirketi Tykhe Investments B.V.'de öyle… Türkiye'de ise Rent Eight Havacılık Hizmetleri ve Turizm Ticaret A.Ş., The G Entertainment Turizm Organizasyon A.Ş., Sothis Partners Teknoloji A.Ş., Balıkesir'de kurulu Vox Çağrı Merkezleri Hizmetleri, İkaros& Partners İnsan Kaynakları diye birkaç tane şirketi var. Hepsinin kuruluşları 2022'den sonraŞirketlerin çoğunun internet sitesi bile yok. Bir kısmının yönetim kurulu başkanı Gökalp İçer, bir kısmının ise Zehra Ezgi İçer… Hatta birçok şirketi -yurtdışındakiler de dahil- kısa süre önce Gökalp İçer Zehra Ezgi İçer'e devretmiş… Gökalp İçer'in 2020'lerde Murat Kutay Yıldırım'la birlikte ABK Holding Anonim Şirketi'nde de yönetim kurulu üyesi olarak adı geçiyor. Yani tablodan da görüleceği gibi kısa bir sürede Gökalp İçer, 370 milyon sermayeli bir kripto imparatorluğu haline geliyor.

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ŞİMDİ HEPİMİZİN MERAK ETTİĞİ SORU BU PARANIN KAYNAĞI NE?
Dün bir arkadaşım arayıp ilginç bir iddia ortaya attı. CHP'nin şaibeli kurultayına vurgu yapıp "Yoksa telefonların içerisinde soğuk cüzdan usulüyle dağıtıldığı iddia edilen kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı" dedi. Vallahi onu bilemem. Ama eminim ki, Gökalp İçer'in el konulan şirketlerindeki detaylı araştırmalar birçok konuyu gün yüzüne çıkaracaktır."

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