ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP'nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: "Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?"

Karanlık gecenin yaşandığı ev (SABAH)

Son olarak da şu iddianın çok önemli olduğunu düşünüyorum: Hastane, tüm teammüllere aykırı olarak hastanın başka bir hastaneye sevk işlemlerine direnç gösterdi.



Bütün bu soru işaretlerinin de açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Bu skandalı duyurduğum ilk yazıda, o gece garip şeyler olduğunu, gizli ellerin hatta bazı siyasi isimlerin devreye girdiğini ve bu skandalın üstünün örtülmek istendiğini yazmıştım.



Geçmişi bir hayli karanlık olan Gökalp İçer ve şirketinin üstlendiği siyasi misyon da dikkat çekici. Nerede muhalefeti iç cepheyi çökertme misyonuyla yapan siyasetçi ve medyacı varsa, arkasından mutlaka Gökalp İçer ve ICRYPEX şirketi var. Bu işte bir gariplik yok mu?



İçer'in, sıradan bir kritpto piyasacısından çok daha fazlası olduğu ortada. Kolundaki İsrail bayrağındaki Davut yıldızı da sadece bir dövme değil, bir işaret."



MAL VARLIĞI LİSTESİNDE YOK YOK

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör ise yazısında dün soruşturma kapsamında el konan mal varlıklarını kaleme aldı işte İçer'in mal varlıkları şu şekilde:

"Kripto borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in 14 Temmuz'da hastaneye kaldırılan genç avukat kadına 'uyuşturucu temin edip kullanmasını sağlaması' gerekçesiyle tutuklanmasıyla adeta pandoranın kutusu açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdikçe ilginç bilgiler ortaya çıkmaya başladı.



Dün yazmıştım, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı rapor üzerine Gökalp İçer ve ICRYPEX A.Ş.'ye ait banka hesapları, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıkları, araçları, taşınmazları ve şirket ortaklık paylarına el konuldu. Şimdi şirketlerin bütün defterleri mercek altına alındı.





PEKİ GÖKALP İÇER'İN MAL VARLIKLARINDA NELER VAR?



Biraz araştırdım. Öyle ya, nasıl oluyor da, Bakırköy Zeytinlik Mahallesi'nde küçük bir iş hanında kurulan ICRYPEX Bilişim şirketi bir anda kripto sermayesini katlıyor?

İçer'in Türkiye'deki şirketlerine değinmeden önce Hollanda, Londra ve Polonya'daki firmalarına bakalım. Onların geçmişleri de öyle çok eski değil… Hepsi 4 bilemediniz 5 yıllık… Örneğin, Icrypex Fintech Ltd. Londra'da kurulu… 2020'de kurulmuş. 50 bin sterlin sermayeyle… Keza Hollanda'da kurulu şirketi Tykhe Investments B.V.'de öyle… Türkiye'de ise Rent Eight Havacılık Hizmetleri ve Turizm Ticaret A.Ş., The G Entertainment Turizm Organizasyon A.Ş., Sothis Partners Teknoloji A.Ş., Balıkesir'de kurulu Vox Çağrı Merkezleri Hizmetleri, İkaros& Partners İnsan Kaynakları diye birkaç tane şirketi var. Hepsinin kuruluşları 2022'den sonra… Şirketlerin çoğunun internet sitesi bile yok. Bir kısmının yönetim kurulu başkanı Gökalp İçer, bir kısmının ise Zehra Ezgi İçer… Hatta birçok şirketi -yurtdışındakiler de dahil- kısa süre önce Gökalp İçer Zehra Ezgi İçer'e devretmiş… Gökalp İçer'in 2020'lerde Murat Kutay Yıldırım'la birlikte ABK Holding Anonim Şirketi'nde de yönetim kurulu üyesi olarak adı geçiyor. Yani tablodan da görüleceği gibi kısa bir sürede Gökalp İçer, 370 milyon sermayeli bir kripto imparatorluğu haline geliyor.