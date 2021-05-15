SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere son dakika şampiyonluk kutlaması genelgesi

Hem kulüp yöneticileri hem de valililerimiz bu konuda çağrıda bulundular. İstanbul'da da kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem de valimize iş düşüyor. Buna dair bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum. Eğer bu konuda İstanbul bir ilke kararı üretirse, hep beraber oturup çağrıda bulunursa zannediyorum ki tam kapanma dönemine bir halel gelmeden, tam kapanma döneminin hemen akabinde bunlar yapılabilir. Böylece Türkiye'de örnek bir hareket kabiliyeti olur düşüncesindeyiz.