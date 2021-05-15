SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere son dakika şampiyonluk kutlaması genelgesi

Spor Toto Süper Lig'de son hafta müsabakalarının oynanacağı belirtilen genelgede, gerekli tedbirlerin alınması istendi. Asayiş ve tam kapanma süreci kurallarına dikkat çekildi.
İZLEYİCİ VE GÖREVLİ UYARISI
Valiliklerden maçların oynanacağı statlara futbol federasyonunca belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi.
CADDE VE MEYDANLARDA TOPLANMAYA İZİN YOK
Şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmeyecek.
BAKAN SOYLU ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ
Ankara'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Ramazan bayramı tedbirlerine ilişkin yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile canlı bağlantıda Süper Lig'de oynanacak şampiyonluk maçlarına ilişkin de uyarılarda bulunmuş ve cumartesi günü oynanacak maçların ardından şampiyonun belli olacağını anımsatmış ve şunları söylemişti "Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa... Sağ olsun hem Giresunlular hem de Adanalılar kutlamaları minimum ölçekte yaptılar. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılmış bir görüntü olmadı.