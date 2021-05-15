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    • 15.05.2021 09:25
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    SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere son dakika şampiyonluk kutlaması genelgesi

    Son dakika haberleri... 'de şampiyon bu akşam 20.30'da başlayacak maçların ardından belli olacak. isi ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ise şampiyonluk kutlamaları yapılamayacak. İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere giden son dakika genelgesine göre sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlaması yapılmasına izin verilmeyecek.

    Son dakika şampiyonluk genelgesi

    Spor Toto Süper Lig'de son hafta müsabakalarının oynanacağı belirtilen genelgede, gerekli tedbirlerin alınması istendi. Asayiş ve tam kapanma süreci kurallarına dikkat çekildi.

    İZLEYİCİ VE GÖREVLİ UYARISI
    Valiliklerden maçların oynanacağı statlara futbol federasyonunca belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi.

    CADDE VE MEYDANLARDA TOPLANMAYA İZİN YOK
    Şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmeyecek.

    BAKAN SOYLU ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ
    Ankara'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Ramazan bayramı tedbirlerine ilişkin yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

    Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile canlı bağlantıda Süper Lig'de oynanacak şampiyonluk maçlarına ilişkin de uyarılarda bulunmuş ve cumartesi günü oynanacak maçların ardından şampiyonun belli olacağını anımsatmış ve şunları söylemişti "Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa... Sağ olsun hem Giresunlular hem de Adanalılar kutlamaları minimum ölçekte yaptılar. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılmış bir görüntü olmadı.

        Hem kulüp yöneticileri hem de valililerimiz bu konuda çağrıda bulundular. İstanbul'da da kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem de valimize iş düşüyor. Buna dair bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum. Eğer bu konuda İstanbul bir ilke kararı üretirse, hep beraber oturup çağrıda bulunursa zannediyorum ki tam kapanma dönemine bir halel gelmeden, tam kapanma döneminin hemen akabinde bunlar yapılabilir. Böylece Türkiye'de örnek bir hareket kabiliyeti olur düşüncesindeyiz.

        Çünkü neticede üç takım da İstanbul'da. Ve Türkiye'de de aynı şekilde olacak. Eğer bu konuda İstanbul bir şey üretirse, bir ilke kararı üretirse hep beraber iyi bir çağrıda bulunulursa tam kapanma dönemine halel gelmeden bunlar yapılabilir."
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