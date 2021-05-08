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    • 08.05.2021 14:47
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    Yatsı ezanından sonra cami minarelerinden tekbirler salavatlar ve dualar okunacak

    Bugün bin aydan daha hayırlı olan bu nedenle akşam yatsı ezanlarından sonra cami minarelerinden tekbirler, salavatlar ve dualar okunacak. Başkanı Prof. Dr. da “Milletimizi evlerinden tekbirler ve salavatlara eşlik etmeye ve dualara ‘Âmin’ demeye davet ediyorum” dedi.

    Kulağınız bu gece minarelerde olsun

    Bugün ülke genelinde yatsı ezanlarının okunmasının ardından cami minarelerinden tekbirler, salavatlar ve dualar okunacağı bildirildi. Başkanı Prof. Dr. , vatandaşları duaya davet etti.

    "AMİN DEMEYE DAVET EDİYORUM"
    Prof. Dr. Erbaş, sosyal paylaşım sitesi 'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi münasebetiyle bu akşam yatsı ezanlarının ardından tüm minarelerimizden tekbirler, salavatlar ve dualar yükselecektir. Milletimizi evlerinden tekbirler ve salavatlara eşlik etmeye ve dualara Âmin demeye davet ediyorum" dedi.

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