ALTUNAY: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN İHMALLERİ NEDENİYLE 978 AT KAYIP"

AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp" ifadelerini kullanmıştı.







"224 AT ÖLMÜŞTÜR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kayıp atlara ilişkin açıklamada bulundu ve "Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür" denildi.



KELEŞ: "PEKİ YA DİĞERLERİ?"

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin Keleş; "İBB'den kalpleri acıtan ilk itiraf geldi: "Atların 224 tanesi bakımsızlıktan öldü" Peki ya diğerleri?" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN