İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammet Nuri Coşkun görevinden alındı.
Sabah'ın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde; "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında 16.04.2021 tarihinde Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü olarak göreve başlayan Fevzi Karaağaç, evli ve iki çocuk babasıdır" ifadeleri yer alıyor.
Fevzi Karaağaç; 2010-2012 arasında Maltepe Belediyesi'nde Başkan Danışmanı oldu. 2012 yılında ise Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü olarak atandı.
ADALAR İLÇESİNDEKİ ATLARIN SAHİPLENDİRİLMESİ İÇİN İBB YÖNETİMİNE YETKİ VERİLMİŞTİ
Adalar'da fayton hizmetinde kullanılan atlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar ile satın alınmıştı. Söz konusu atların kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikler başta olmak üzere uygun yerlere sahiplendirilmesi için İBB yönetimine yetki verilmişti.
AKPOLAT, ATLARLA ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFLARI KALDIRDI
CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı atlarla ilgilenmesi dikkat çekici bulunmuştu.
Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı 978 atın kayıp olduğunun ortaya çıkmasının ardından sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki şahsi hesabından atlarla birlikte çekildiği fotoğraflarını silmesi dikkat çekmişti.