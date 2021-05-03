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    İBB’den merak edilen konu hakkında skandal itiraf! Adalar’daki 978 atın 224’ü bakımsızlıktan ölmüş! Peki ya diğerleri?

    CHP’li ’nun yönetimindeki tarafından satın alınan 978 atın kayıp olduğu ifade edilmişti. Her konuda anında açıklama yapan İBB söz konusu skandal hakkında günler sonra konuşabildi. İBB’den yapılan açıklamada “Adalar'daki bakımları sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür” denildi. İtiraf gibi açıklamanın ardından İBB’ye zor bir soru da İl Yönetim Kurulu Üyesi ’ten geldi. Keleş, “Atların 224 tanesi bakımsızlıktan öldü. Peki ya diğerleri?” diye sordu.

    Sabah
    İBB’den merak edilen konu hakkında skandal itiraf! Adalar’daki 978 atın 224’ü bakımsızlıktan ölmüş! Peki ya diğerleri?

    Adalar'da fayton hizmetinde kullanılan atlar, 'nde oy birliğiyle alınan karar ile satın alınmıştı. Söz konusu atların kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikler başta olmak üzere uygun yerlere sahiplendirilmesi için İBB yönetimine yetki verilmişti.

    İBB: "ATLARIN ADALAR'DAKİ BAKIMI SÜRECİNDE ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE TOPLAM 224 AT ÖLMÜŞTÜR"
    Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı , "'nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp" ifadelerini kullanmıştı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi kayıp atlara ilişkin açıklamada bulundu. İBB açıklamasında; "Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür" denildi.

    KELEŞ: "PEKİ YA DİĞERLERİ?"
    Yönetim Kurulu Üyesi ; "İBB'den kalpleri acıtan ilk itiraf geldi: "Atların 224 tanesi bakımsızlıktan öldü" Peki ya diğerleri?" ifadelerini kullandı.

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    İBB’den merak edilen konu hakkında skandal itiraf! Adalar’daki 978 atın 224’ü bakımsızlıktan ölmüş! Peki ya diğerleri?
    Haberler Güncel İBB’den merak edilen konu hakkında skandal itiraf! Adalar’daki 978 atın 224’ü bakımsızlıktan ölmüş! Peki ya diğerleri?