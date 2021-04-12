Google Metropolitan Sanat Müzesi'nin 151. kuruluş yıl dönümünü unutmadı ve özel doodle hazırladı! 13 Nisan günü Google Doodle'ına Metropolitan Museum of Art yani Metropolitan Sanat Müzesi'ne yer verdi. Bu noktada vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Metropolitan Museum of Art nerede, özellikleri neler? Metropolitan Museum of Art nedir? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
METROPOLİTAN SANAT MÜZESİ NEDİR? HANGİ ÜLKEDE?
The Metropolitan Museum of Art (The Met) yani Metropolitan Sanat Müzesi, dünyanın en büyük ve en önemli müzelerindendir. The Cloisters adı verilen Orta Çağ sanatını barındıran bölümü bünyesinde bulundurur.
Müzede eski doğu, Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait eserler yer alır. Avrupa orta çağ koleksiyonunun bir bölümü ise Manhattan'ın kuzey ucundaki ek binada bulunur. Müze içerisinde bir araştırma kitaplığı, çocuklar için bir bölüm ve etkin bir eğitim sergisi bulunur. Müzede batı resim sanatının öne çıkan isimlerine ait tablolar da bulunmaktadır.