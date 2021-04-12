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    nedir, nerededir? olan hangi ülkede?

    bugün Google'da doodle oldu. 13 Nisan günü 'ına Metropolitan Museum of Art yani 'ne yer verdi. Bu noktada vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren , Metropolitan Museum of Art nedir? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Metropolitan Museum of Art nedir, nerededir?

    Google Metropolitan Sanat Müzesi'nin 151. kuruluş yıl dönümünü unutmadı ve özel doodle hazırladı! 13 Nisan günü Google Doodle'ına Metropolitan Museum of Art yani Metropolitan Sanat Müzesi'ne yer verdi. Bu noktada vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Metropolitan Museum of Art nerede, özellikleri neler? Metropolitan Museum of Art nedir? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    METROPOLİTAN SANAT MÜZESİ NEDİR? HANGİ ÜLKEDE?

    The Metropolitan Museum of Art (The Met) yani Metropolitan Sanat Müzesi, dünyanın en büyük ve en önemli müzelerindendir. The Cloisters adı verilen Orta Çağ sanatını barındıran bölümü bünyesinde bulundurur.

    Müzede eski doğu, Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait eserler yer alır. Avrupa orta çağ koleksiyonunun bir bölümü ise Manhattan'ın kuzey ucundaki ek binada bulunur. Müze içerisinde bir araştırma kitaplığı, çocuklar için bir bölüm ve etkin bir eğitim sergisi bulunur. Müzede batı resim sanatının öne çıkan isimlerine ait tablolar da bulunmaktadır.

        METROPOLİTAN SANAT MÜZESİ NEREDE?

        Dikkat çeken ve filmlere de onu olan müze, ABD Manhattan, New York'taki Central Park'ın yanında yer alır.

        151. YILINDA DOODLE OLDU!

        Bugünün Google Doodle'ı, Metropolitan Museum of Art'ın üzerinde altı kare olan izometrik bir resmini sunuyor. Uygun şekilde renklendirilmiş her çerçevede, "Google" kelimesinin bir harfine benzeyen ve birkaç saniyede bir farklı bir parçaya dönüşen müzeden birkaç sanat eserinden birini göreceksiniz. Her çerçevenin altında, müzede söz konusu eserin nerede bulunabileceğini gösteren bir çizgi de bulacaksınız.
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        Haberler Güncel Metropolitan Museum of Art nedir, nerededir? Google Doodle olan Metropolitan Sanat Müzesi özellikleri neler, hangi ülkede?