Okullar kapanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası risk grubundaki illerde ve renklerinde değişiklikler meydana geldi. Türkiye genelinde 58 il çok yüksek riskli iller grubuna yani kırmızı renge büründü ve koronavirüs tedbirleri değişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan son dakika açıklamasında yüz yüze eğitime ilişkin önemli bilgilere yer verildi. Bakan Selçuk, "Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. Peki, okullar kapanacak mı? Kırmızı renkli illerde, İstanbul, İzmir ve Ankara'da okullar kapanır mı? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce'de yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk, "Okullarla ilgili takibimiz sürecek. Anlık olarak istatistikleri izliyoruz. Değerlendirmelerimiz daimi olarak sürüyor." dedi. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika açıklamalarından öne çıkanlar...
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI: KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ
Bakan Selçuk şöyle konuştu:
Bizim önceliğimiz yüz yüze eğitim. Salgın şartlarına rağmen okulları açık tutmak istesek de diğer ülkelerde daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz. Sağlık daha öncelikli. Okullarla ilgili takibimiz sürecek. Anlık olarak istatistikleri izliyoruz. Değerlendirmelerimiz daimi olarak sürüyor. Ortaya çıkan sayısal verileri kamuoyu ile paylaşacağız.
KIRMIZI RENKLİ İLLERDE OKULLARIN DURUMU! İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL'DA OKULLAR KAPANACAK MI?
Kabine Toplantısı'nda eğitim öğretim takvimi ile ilgili bir karar çıkmadı. Toplantı sonrası MEB'den açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" denildi.