Okullar kapanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası risk grubundaki illerde ve renklerinde değişiklikler meydana geldi. Türkiye genelinde 58 il çok yüksek riskli iller grubuna yani kırmızı renge büründü ve koronavirüs tedbirleri değişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan son dakika açıklamasında yüz yüze eğitime ilişkin önemli bilgilere yer verildi. Bakan Selçuk, "Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. Peki, okullar kapanacak mı? Kırmızı renkli illerde, İstanbul, İzmir ve Ankara'da okullar kapanır mı? İşte detaylar...