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    • 02.04.2021 12:00
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    MEB'den yeni açıklama! ? , ve 'de okullar tekrar kapanıyor mu? İlkokul, ortaokul, lise...

    Hafta başında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası risk grubundaki illerde ve renklerde değişiklikler meydana geldiği duyuruldu. genelinde 58 il çok yüksek riskli iller grubuna yani zı renge büründü ve koronavirüs tedbirleri değişti. Eğitim Bakanı tarafından yapılan son dakika açıklamasında e ilişkin önemli bilgilere yer verildi. Bakan Selçuk, "Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. Peki, ? Kırmızı renkli illerde, , ve 'da okullar kapanır mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    MEB son dakika: Okullar tekrar kapanacak mı?

    Okullar kapanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası risk grubundaki illerde ve renklerinde değişiklikler meydana geldi. Türkiye genelinde 58 il çok yüksek riskli iller grubuna yani kırmızı renge büründü ve koronavirüs tedbirleri değişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan son dakika açıklamasında yüz yüze eğitime ilişkin önemli bilgilere yer verildi. Bakan Selçuk, "Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. Peki, okullar kapanacak mı? Kırmızı renkli illerde, İstanbul, İzmir ve Ankara'da okullar kapanır mı? İşte detaylar...

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce'de yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk, "Okullarla ilgili takibimiz sürecek. Anlık olarak istatistikleri izliyoruz. Değerlendirmelerimiz daimi olarak sürüyor." dedi. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika açıklamalarından öne çıkanlar...

    MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI: KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ

    Bakan Selçuk şöyle konuştu:

    Bizim önceliğimiz yüz yüze eğitim. Salgın şartlarına rağmen okulları açık tutmak istesek de diğer ülkelerde daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz. Sağlık daha öncelikli. Okullarla ilgili takibimiz sürecek. Anlık olarak istatistikleri izliyoruz. Değerlendirmelerimiz daimi olarak sürüyor. Ortaya çıkan sayısal verileri kamuoyu ile paylaşacağız.

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    Kabine Toplantısı'nda eğitim öğretim takvimi ile ilgili bir karar çıkmadı. Toplantı sonrası MEB'den açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" denildi.

        EĞİTİM TAKVİMİ

        Buna göre daha önce alınan kararların devam etmesi bekleniyor. Öte yandan 2021 yılı eğitim öğretim takvimi de belli oldu. Buna göre takvim şöyle olacak;

        * 31 Ağustos: Okullar yüz yüze eğitime başladı.

        * 16-20 Kasım: Birinci dönem ara tatili.

        * 25 Ocak-12 Şubat: Sömestr tatili. (Nisandaki ara tatil eklenerek, süre uzatıldı)

        * 2 Mart: İkinci dönem yüz yüze eğitim başladı. Bazı illerde sadece anaokulları ve ilkokullar riskli olmayan şehirlerde ise ortaokul ve liseler açıldı.

        * 8 Mart: Liselerde yüz yüze sınavlar başladı.

        * 6 Haziran: Liselere Geçiş Sınavı.

        * 26 Haziran: Temel Yeterlilik Testi (TYT).

        * 27 Haziran: Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT).

        * 2 Temmuz: Okulların kapanış tarihi.

        * 2 Temmuz-31 Ağustos: Gönüllü okul.

        YENİ KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

        DÜŞÜK RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER; Şırnak. (1 İl)

        ORTA RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)

        YÜKSEK RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)

        ÇOK YÜKSEK RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)
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        Haberler Güncel MEB'den yeni açıklama! Okullar kapanacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullar tekrar kapanıyor mu? İlkokul, ortaokul, lise...