2021 yılında Nevruz bayramı ne zaman kutlanacak? Yüzlerce toplulukta, farklı adlarla binlerce yıldan bu yana kutlanan Nevruz, kültürel miras yoluyla nesilden nesile taşınıyor. Baharın gelişini simgeleyen Nevruz'un vatandaşlar tarafından ne zamana denk geldiği merak edilmeye başlandı. Peki, 2019 Nevruz ne zaman? Nevruz hangi güne denk geliyor? İşte 2021 Nevruz tarihi..
NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?
Anadolu ve Orta Asya kültürleri arasında baharın gelişi olarak adlandırılan Nevruz Bayramı, her sene 21 Mart tarihinde kutlanmaktadır. Nevruz'un bu tarihte kutlanmasının en büyük nedenleri arasında ise Güneş 21 Mart'a kadar güney yarımküreye daha çok ısı ve ışık verirken, bu denge 21 Mart tarihinde eşitlenerek daha sonra kuzey yarımküre lehine bozulur.
Bu nedenle kuzey yarımkürede yaşayan bazı halklar, 21 Mart'ı bütün varlıklar için uyanış ve yaradılış günü olarak kabul edip kutlama yapar. Nevruz ayrıca Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak da kutlanmaktadır.
Nevruz Bayramı bu senede 21 Mart 2021 Pazar gününde kutlanacak.
NEVRUZ NEDİR?
Nevruz, baharın ilk günüdür ve bu gün kuzey yarım kürede bahar ekinoksunun (gün gece eşitliği) oluştuğu gündür. Güneş, ekvatora dik açı ile gelir. Gece ve gündüz birbirine eşitlenir. Ayrıca hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattındadırlar ve gün ışığı her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır.