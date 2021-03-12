NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Anadolu ve Orta Asya kültürleri arasında baharın gelişi olarak adlandırılan Nevruz Bayramı, her sene 21 Mart tarihinde kutlanmaktadır. Nevruz'un bu tarihte kutlanmasının en büyük nedenleri arasında ise Güneş 21 Mart'a kadar güney yarımküreye daha çok ısı ve ışık verirken, bu denge 21 Mart tarihinde eşitlenerek daha sonra kuzey yarımküre lehine bozulur.

Bu nedenle kuzey yarımkürede yaşayan bazı halklar, 21 Mart'ı bütün varlıklar için uyanış ve yaradılış günü olarak kabul edip kutlama yapar. Nevruz ayrıca Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak da kutlanmaktadır.

Nevruz Bayramı bu senede 21 Mart 2021 Pazar gününde kutlanacak.