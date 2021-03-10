Hatta ekonomist Nouriel Roubini "Çizgi film Çakmaktaşlar bile daha iyi bir para sistemine sahip" diyerek kripto parayı alaya aldı! Son olarak Johns Hopkins Üniversitesi'nden ekonomist Steve Hanke şu anda 52 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin'in bir anda sıfırlanabileceği konusunda uyardı.