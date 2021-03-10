Dünyada kripto para çılgınlığı başladı.
Kripto para birimlerinden Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon doları aştı.
Ekonomistlerin ve merkez bankalarının "endişeliyiz" uyarılarına kulak asmayanlar, tüm birikimlerini sanal paraya yatırdı!
Dünyada kripto para çılgınlığı başladı.
Kripto para birimlerinden Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon doları aştı.
Ekonomistlerin ve merkez bankalarının "endişeliyiz" uyarılarına kulak asmayanlar, tüm birikimlerini sanal paraya yatırdı!
Avrupa'da en çok kripto para kullanan ülkeler arasında Türkiye ilk sırada yer aldı.
Bitcoin'in sahibi olarak bilinen Satoshi Nakamoto ile ilgili dün ilginç bir iddia ortaya atıldı!
Öyle ki nerede olduğu bilinmeyen Nakamoto'un 2011'de öldüğü ortaya çıktı.
Bunun üzerine herkes aynı şeyi merak etmeye başladı: Bitcoin'in arkasındaki güç kim?
BİR ANDA SIFIRLANIR
Bitcoin, 2009'da ortaya çıktı. Tüm dünyada milyarlarca yatırımcıya ulaştı. Medya ve birçok teorisyen Bitcoin hakkında son 12 yılda tam 402 kez 'ölü yatırım' uyarısı yaptı!
Hatta ekonomist Nouriel Roubini "Çizgi film Çakmaktaşlar bile daha iyi bir para sistemine sahip" diyerek kripto parayı alaya aldı! Son olarak Johns Hopkins Üniversitesi'nden ekonomist Steve Hanke şu anda 52 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin'in bir anda sıfırlanabileceği konusunda uyardı.