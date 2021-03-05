PKK/KCK'lı terörist F.D. Kumluca Yeşilköy Mahallesi Kızılgedik mevkiisindeki ormanlık bölgede orman yangını çıkardığını itiraf etti.

F.D. "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyeliği ve Terör Örgütü Adına Orman Yakma" suçlarından tutuklanarak Antalya Elmalı T Tipi Cezaevine gönderildi.

F.D. ANTALYA KUMLUCA'DA YAKALANDI

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü mensuplarının yakalanması ve 2016-2017 yılları arasında Kumluca İlçesi Adrasan ve Beykonak bölgelerinde meydana gelen faili meçhul orman yangınlarının terör örgütüyle bağlantılarının tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında F.D., yakalandı.

F.D.'nin; 3 Mart 2021 tarihinde Antalya Kumluca adresinde jandarma tarafından yakalandığı öğrenildi.

F.D.; 3 Mart 2021 tarihinde, önce "Hırsızlık" suçundan gözaltına alındı. F.D.'nin elinde ve yüzünde yanıklar olduğu görüldü.

Jandarma, F.D.'nin söz konusu durumundan şüphelendi. Jandarma; F.D.'nin, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne katılmak için örgütle bağlantıya geçtiği tespit etti.

F.D.: KIZILGEDİK MEVKİİSİNDEKİ ORMANLIK BÖLGEDE ORMAN YANGINI ÇIKARDIM

F.D.'nin ifadesinde, örgüt mensuplarından "Antalya'da orman yangını çıkar, sonra bizim yanımıza gel" talimatını aldığını ve söz konusu talimatla "Motosikletle aldığı benzin ile Kumluca İlçesi Yeşilköy Mahallesi Kızılgedik Mevkiisindeki ormanlık bölgede orman yangını çıkardığını" kabul ettiği öğrenildi.

Suçunu itiraf eden F.D. "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyeliği ve Terör Örgütü Adına Orman Yakma" suçlarından tutuklanarak Antalya Elmalı T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

KUMLUCA'DA ÇIKAN ORMAN YAGINLARI

Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıkmıştı. 8 Eylül 2009 tarihinde Yazır Mahallesi Sarmaşık mevkisinde orman yangını başlamıştı. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopterle havadan, 8 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale etmişti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek vermişti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkmıştı. 4 Temmuz 2020 tarihinde Toptaş Mahallesi Toptaş Göleti mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü bağlı 3 yangın söndürme helikopteri, 20 arazöz, 3 dozer, 1 ambifik uçak ve çok sayıda orman işçisiyle yangına müdahale etmişti.