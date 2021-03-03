Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 20-26 Şubat'ta Covid-19 vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il Karadeniz'den çıktı. Ordu, Samsun, Giresun ve Trabzon'dan sonra en çok vaka görülen Rize'de ek tedbirler alındı. Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, iş yeri, sivil toplum kuruluşları gibi yerlerin açılış, kokteyl, kurdele kesme gibi bir arada bulunmayı gerektirecek etkinlikleri yasaklandı.
RİZE'DE NİKAH VE DÜĞÜNLERDE KATILIMCILAR 50 KİŞİYİ GEÇMEYECEK
İçişleri Bakanlığı'nın 'Risk Gruplarına göre Alınacak Tedbirler' konulu genelgesinin yanında Rize için alınan yeni kararlar şöyle:
"Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliğin ertelenmesine, iş yeri, sivil toplum kuruluşları gibi yerlerin açılış, kokteyl, kurdele kesme gibi bir arada bulunmayı gerektirecek etkinliklerinin yasaklanmasına, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerde katılımın kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere izin verilmesine, kamu kurumlarında normal mesai uygulamasına geçilmesine karar verildi."
'KIRMIZI RENGİ BİR AN ÖNCE NORMALE ÇEVİRMEK LAZIM'
Rize Valisi Kemal Çeber, "Karadeniz Bölgesi'nde, ülkemizin bazı yerlerinde buna da Rize'nin dahil olduğu şu kırmızı rengi bir an önce normale çevirmemiz gerekiyor. Yapmamız gereken tek şeyse ilgili bakanlıkların uyarıları ve il Pandemi Kurulu'nun aldığı tedbir kararlarına hassasiyetli uymak. Herkes sıkıldı, bunaldı, bunu biliyoruz ama hala çok ciddi bir mücadelenin içerisindeyiz.