26 Şubat On Numara sonuçlarını öğrenmek isteyenler akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte araştırmalara koyuldu. Sonuçlar hakkında araştırmalar artışa geçerken talihliler bu saatlerde sonuçları merakla öğrenmek istiyor. Günün ilk saatleriyle birlikte kazanan numaraların listesini öğrenmek isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Şimdi binlerce talihli 26 Şubat On Numara sonuçlarına göre kazanan numaralara odaklandı. Peki, bugün On Numara sonuçlarına göre kazanan numaralar hangileri oldu? İşte kazanan sayıların listesi...
26 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI
26 Şubat On Numara sonuçları saat 20.10'a doğru belli oluyor. Açıklandığı an haberimizin içerisinde anlık olarak yer alacaktır.
İşte On Numara hakkında merak edilen bilgiler;
ON NUMARA HAKKINDA
Yenilenen oyunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SEN SEÇ
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.